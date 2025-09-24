„Es war keine Kurzschlussreaktion“ Trainer zieht sich aus persönlichen Gründen zurück – Nachfolger noch offen. Verlinkte Inhalte präsentiert von BZL Mittelrhein St. 4 Stolberg Besnik Sabani

Der Bezirksligist SG Stolberg trennt sich von Besnik Sabani. Nach dem vierten Spieltag zieht der Coach einen Schlussstrich.

Die SG Stolberg (Platz 11, 3 Punkte) muss sich nach nur vier Spieltagen einen neuen Trainer suchen. Besnik Sabani erklärte seinen Rücktritt mit persönlichen Gründen. „Es ist aufgrund persönlicher Gründe, die ich auch schon vor gut zwei, drei Wochen beim Verein angebracht habe und auch da angestoßen habe, dass der Gedanke da bereits im Kopf ist. Dann war ich mir letzte Woche auch ziemlich sicher, dass ich das so mache. Es war keine Kurzschlussreaktion oder Sonstiges“, sagte der 38-Jährige. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. „Der Verein, so wie sie es auch angekündigt haben, setzt sich jetzt zusammen und sucht einen Nachfolger. Sie müssen sich Gedanken machen, wie es dann weitergeht, aber damit bin ich jetzt raus.“

Für Sabani selbst steht zunächst kein neues Engagement an. „Sonst gibt’s von mir natürlich keine sportlichen Änderungen jetzt auf Anhieb, weil ich sowas nicht mache. Ich bin absolut fein damit, genieße die Zeit und die Ruhe, die jetzt kommt. Alles andere – meine Leidenschaft im Fußball ist nach 35 Jahren als Spieler und Trainer zu groß, um jetzt mit 38 zu sagen, ich hänge alles an den Nagel. Da bin ich relativ entspannt.“ Seine Zeit in Stolberg bewertet er dennoch positiv. „Ich muss schon sagen, dass ich eine sehr, sehr schöne, aber auch extrem intensive Zeit bei der SG hatte. Im Januar begonnen, mitten im Abstiegskampf, davor sind schon zwei Trainer in der Hinrunde gegangen. Also wirklich sehr intensiv. Aber Fakt ist: Das war unser Ziel, das wir souverän erreicht haben – wir konnten die Klasse halten. Wir konnten demnach zwar erst spät mit der Planung beginnen, aber das war definitiv eine gute Zeit.“