"Es war kein gutes, aber ein ordentliches Auswärtsspiel"

– Foto: Inge Hartmann

Der FV Ravensburg hat sich im Auswärtsspiel beim SSV Reutlingen mit einem 0:0 begnügen müssen. Es war das erste torlose Spiel der Saison für die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru, die damit ihre Serie ohne Niederlage weiter ausbauen konnte. Nach 23 Spielen steht Ravensburg mit 39 Punkten auf Platz sechs der Oberliga Baden-Württemberg und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.

Soyudogru ordnete die Partie nach dem Schlusspfiff sachlich ein. „Wir waren in der ersten Halbzeit etwas schläfrig und teilweise sehr unsauber im Passspiel“, sagte der Trainer. „Mit Ball hatten wir wenig Durchschlagskraft und konnten uns keine großen Torchancen herausspielen.“

Die größte Möglichkeit auf den späten Siegtreffer hatte ausgerechnet ein Einwechselspieler: „Mit etwas Glück hätten wir kurz vor Schluss durch Matteo Grabherr fast noch ein Tor geschossen, aber er hat leider den Innenpfosten getroffen.“ Diese Szene blieb die beste Gelegenheit auf einen Auswärtssieg, doch insgesamt ordnete Soyudogru das Spiel wie folgt ein: „Wenn man das gesamte Spiel betrachtet, geht das Unentschieden in Ordnung.“

Während in der Offensive vieles Stückwerk blieb, zeigte sich der Trainer mit dem Defensivverhalten seiner Mannschaft zufrieden. „In der Defensive war es über 90 Minuten sehr gut“, erklärte Soyudogru.

Fehlende Präzision im letzten Drittel

Dass Ravensburg erstmals in dieser Spielzeit ohne Tor blieb, hatte aus Sicht des Trainers mehrere Gründe. „Oft war es der letzte oder teilweise der vorletzte Ball, den wir nicht sauber gespielt haben“, sagte Soyudogru. Dazu kam die defensive Grundordnung des Gegners. „Dadurch, dass Reutlingen im 5-4-1 verteidigt hat, war es auch nicht einfach durchzukommen. Es war auch relativ schwierig auf dem Platz, der aus meiner Sicht nicht in einem guten Zustand war.“

Ravensburg bleibt weiterhin ungeschlagen



„Wir nehmen den Punkt natürlich mit. Es war heute kein gutes, aber ein ordentliches Auswärtsspiel von uns", so Soyudogru.

Positiv hob er vor allem zwei Aspekte hervor: „Wir sind immer noch ungeschlagen und das ist natürlich sehr positiv. Es ist auch schön, dass wir wieder zu null gespielt haben.“

Auch dem Gegner zollte Soyudogru Anerkennung. „Reutlingen hat sehr kompakt und teilweise sehr tief verteidigt. Sie haben wenig Torchancen zugelassen“, sagte der Trainer.

Schonung für Nicolas Jann

Nicht im Einsatz war Nicolas Jann, der am gestrigen Samstag auch Tag Geburtstag hatte. Soyudogru erklärte die Entscheidung als Vorsichtsmaßnahme „Wir wollten Nici heute schonen und ihm eine Pause geben, da er leichte Knieprobleme hatte.“