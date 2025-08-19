„Es war in allen Spielen zu wenig“ ‒ Absteiger Eurasburg fehlt es an der Einstellung

Mit großen Erwartungen waren die Fußballer des SV Eurasburg-Beuerberg in die neue Saison gestartet. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga wollte das Team von Trainer Felix Jung gleich wieder oben angreifen. Aber die ersten vier Spiele waren ernüchternd mit einer Niederlage, drei Unentschieden und keinem Sieg. „Das ist nicht, was wir uns vorgestellt haben“, erklärte hörbar frustriert Kapitän Valentin Seelbach (25) zwei Stunden nach dem trostlosen 0:0 am Sonntag im Derby gegen den FSV Höhenrain gegenüber unserem Sportreporter Rudi Stallein.

Herr Seelbach, unmittelbar nach dem Spiel heute gegen Höhenrain waren sie ziemlich angefressen. Hat sich Ihre Stimmung inzwischen gebessert?

Es geht, es ist schon frustrierend im Moment. Fußball macht nicht ganz so viel Spaß gerade. Ich weiß nicht, ob man mir das auch ansieht auf dem Platz?

Es war zumindest in der Halbzeit beim Gang in die Kabine unübersehbar …

Ja, wir hatten halt einfach einen anderen Plan für diese Saison und dadurch einen relativ hohen Anspruch an uns und an die ersten Spiele. Und da ist nichts so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Angefangen in Benediktbeuern, wo wir in meinen Augen unglücklich, aber verdient verloren haben. Gegen Uffing war es auch nicht unser bestes Spiel, gegen Bichl sind wir verpfiffen worden aus meiner Sicht. Aber es war in allen Spielen inklusive heute einfach zu wenig für einen Absteiger. Das ist definitiv nicht unser Anspruch.

Haben Sie schon eine Idee, woran es liegen könnte?

Wir suchen alle noch die Ursache, es herrscht ein bisschen Ratlosigkeit. Ich finde, es ist ganz klar eine Einstellungssache. Ich habe das Gefühl, jeder geht auf den Platz und denkt: Wir sind Absteiger, wir haben in der Kreisliga gegen solide Gegner gute Spiele gehabt, wir können es in der Kreisklasse mit jedem aufnehmen. Und dadurch liefert jeder ein bisschen weniger als er könnte und müsste. Und so reicht es dann halt nicht. In der Kreisklasse kommt wieder viel mehr über den Kampf, das haben wir noch nicht so ganz angenommen.

Heute gegen Höhenrain hat man am körperlichen Einsatz der Spieler nicht gemerkt, dass es ein „Derby“ war …

Ja, das stimmt, das Gefühl hatte ich auch. Unser Trainer hat auch gesagt, ihm sei es in der zweiten Halbzeit so vorgekommen, als sei ein Unentschieden für alle in Ordnung gewesen. Von der Körpersprache her, das habe ich auch so wahrgenommen.

Was soll, was muss passieren?

Wie wir da jetzt rauskommen, weiß ich im Moment auch nicht. Es ist eine blöde Situation …

Haben Sie die Liga vielleicht auch ein bisschen unterschätzt?

Das würde ich nicht sagen. Wir haben im Training auch mal eine Runde gemacht, wo jeder sich ausquatschen konnte. Ich hatte gehofft, dass das etwas bringt, weil viele gute Sachen angesprochen wurden. Zum Beispiel das Thema Einstellung, die Kommunikation untereinander auf dem Feld und mehr. Aber irgendwie hat es nicht so ganz gefruchtet.

Ich fand das Bild unmittelbar nach Spielschluss bezeichnend, als fast jeder Spieler entweder auf dem Boden lag oder sich das Trikot über den Kopf gezogen hatte. Das war Sinnbild dieser Enttäuschung …

Ja klar. Jetzt sieht es in der Tabelle auch einfach nicht mehr gut aus, auch wenn es erst vier Spieltage sind. Wir wollten heute unbedingt den Dreier holen, dann hat es wieder nicht geklappt. Dann auch noch ein 0:0. Am Ende hatten beide Mannschaften noch dicke Chancen, das Spiel zu gewinnen oder zu verlieren. Das ist natürlich enttäuschend …

… und ein klassischer Fehlstart. Das heißt aber auch, es kann nur besser werden?

Ja, auf jeden Fall. Es ist definitiv noch nichts verloren. Aber für unser Ziel müssen wir deutlich mehr machen. Das haben wir jetzt gesehen, hoffentlich kommt es jetzt langsam bei jedem an. Ich werde weiter alles geben – ich denke, die anderen auch. Aber ich habe den Eindruck, dass einige ein bisschen motivierter sind als andere. Ich hoffe, das schwappt noch auf alle über. Spielerisch haben wir auf jeden Fall das Zeug, dass wir jeden Gegner schlagen könnten.

Woran fehlt es dann?