„Es war halt Not am Mann“: Kristina Spitzer feiert Debüt im Herrenfußball

„Es war halt Not am Mann“, so die 24-jährige Penzingerin ganz bescheiden. Erst zu Saisonbeginn war sie von den Frauen des MTV Dießen, wo sie seit 2018 in der Landes- und Bezirksoberliga gespielt hatte, zurück zu ihren Wurzeln gewechselt. „Weil Penzing von Kindheit an meine Heimat ist und ich mit meinen Freundinnen Fußball spielen will“, wie sie sagt. Beim SV ist ihr Vater Matthias 1. Vorstand und der Trainer der Ersten ist Michi Hasche, seit kurzem der Ehemann ihr Schwester Luisa.

Penzing – Vor ein paar Jahren wäre so etwas noch undenkbar gewesen. Erst seit der Saison 2022/23 dürfen Frauen im Fußball-Amateurbereich in Herrenteams eingesetzt werden. In Penzing gab’s jetzt erstmals diese Konstellation in der ersten Herrenmannschaft: Beim 1:4 im A-Klassenspiel gegen den FC Scheuring lief zum ersten Mal eine Frau auf. In der 60. Minute wurde Kristina Spitzer für Felix Herl eingewechselt – ein Novum in der Penzinger Fußball-Historie.

Einige Freunde prophezeiten bereits vor Wochen, dass die Mittelfeld-Spielerin, die während ihres Master-Studiums (Sport-Management und -Marketing) auch schon für das amerikanische Ursuline-College-Team (Cleveland/Ohio) und den schwedischen Lunds SK am Ball war, nicht nur bei den Penzinger A-Klassen-Mädels (seit dieser Saison Spielgemeinschaft mit dem FC Hofstetten) auflaufen wird, zumal sie schon „seit Jahren“ regelmäßig beiden Herren mittrainiert. Gleich am ersten Spieltag dann der erste Einsatz mit Sondergenehmigung - nachdem noch schnell vorm Spiel ein neues Passfoto gemacht werden musste und sie tags zuvor beim 7:3 der Damen gegen Überacker II viermal getroffen und die anderen drei Tore vorbereitet hatte. Womit die „dritte Generation Spitzer“ ihre Premiere feierte: Schon Opa Matthias, der Papa und sein Bruder Norbert waren für die Penzinger Herren am Ball.

Auch wenn’s das Ergebnis „Sch…“ war: Krissi hatte „richtig Spaß“ und war „sofort Teil der Mannschaft“. Sie hat bemerkt: „Vor dem Spiel haben mich alle Scheuringer erst mal angestarrt – es ist halt doch nicht alltäglich, wenn sich eine Frau mit den Männern aufwärmt.“ Das war dann im Spiel vorbei – nachdem sie ihr Gegenspieler gefragt hatte, warum sie sich eigentlich die Herren-A-Klasse antut… „Die Aktionen, die ich hatte, waren in Ordnung, ich hatte sogar einen Abschluss aufs Tor. Ich konnte ganz gut mithalten“, erzählt sie. „Im Zweikampf bin ich mit meinen 1.66 Metern allerdings unterlegen.“ Aber nicht immer: „Als mich zwei Innenverteidiger in die Zange genommen haben, sind die beiden liegengeblieben und ich bin aufgestanden, als ob nichts gewesen wäre.“ Die größten Unterschiede zum Frauen-Fußball: „Bei den Herren sind Spiel-Geschwindigkeit und Passschärfe viel höher.“ Und wie sieht’s eigentlich mit dem Umziehen und dem Duschen nach dem Spiel aus? „Ich habe eine eigene Kabine und eine eigene Dusche, das ist sogar eine Bedingung für das Sonderspielrecht.“

Spitzer will sowohl für die Damen- als auch für die Herrenmannschaft auflaufen

Auch in Zukunft will Kristina Spitzer in Sachen Fußball „zweigleisig“ fahren: „Die Damen spielen am Freitag Abend, die Herren am Sonntag, da schaue ich ja ohnehin immer zu. Wenn ich gebraucht werden, stehe ich jederzeit zur Verfügung – ich kann mich ja auch als Zuschauer auf die Bank setzen. Ich hoffe allerdings, dass ich nicht so oft gebraucht werde, denn das heißt ja, dass die personelle Lage wieder angespannt ist.“ Aber einmal die Woche bei den Herren und zweimal mit ihren Mädels will Kristina weiterhin trainieren: „Aus Amerika bin ich ja ein hohes Pensum gewöhnt.“

Spitzers Einsatz bei den Herren hat natürlich auch in Dießen für Gesprächsstoff gesorgt. Nico, ihr langjähriger Trainer beim MTV, freut sich mit seinem ehemaligen Schützling – und lobt ihn in höchsten Tönen: „So ein Spielertyp wie die Krissi ist sehr selten. Selbstbewusst, energisch, immer mit viel Tatendrang. So jemand tut jeder Mannschaft gut – sowohl einer Frauen - als auch einer Herrenmannschaft. Als Trainer weiß man solche Spielertypen besonders zu schätzen.“