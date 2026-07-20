"Es war ganz besonders, wirklich ein Gänsehautmoment" Ein Rückkehrer mit regionalem Bezug fügt sich beim Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball ein von Matthias Kloos · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Alexander Kopf – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Alexander Kopf ist zu Beginn dieser Saison zum SSV Ulm 1846 Fußball gewechselt und hat sich bei der Saisoneröffnung im Donaustadion erstmals vor größerer Kulisse im neuen Umfeld gezeigt. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler kam nach zwei Jahren beim FV Illertissen zum SSV. Zuvor spielte er unter anderem für die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 sowie viele Jahre für den VfB Stuttgart, sowohl in der zweiten Mannschaft als auch in der Jugend. Vor seinem Wechsel in die Jugend des VfB war Kopf bereits im Nachwuchs der Spatzen aktiv.

Beim 3:1-Sieg des SSV Ulm gegen den FC Bayern München II zeigte Kopf am Sonntag eine gute Leistung und war ein Aktivposten in der Defensive. "Es war ein ganz besonderer Tag. Es ging im Ulmer Münster heute Morgen mit 1200 Menschen, die mit uns in der Kirche waren, los. Es war ganz besonders, wirklich ein Gänsehautmoment. Jetzt natürlich ein Spiel hier, vor fast 5000 Zuschauern. Das ist verrückt zum Saisonauftakt und zeigt was hier in Ulm los ist oder was los sein kann hier. Deswegen war es für alle gelungen“, sagte Kopf zu seinem ersten Spiel vor heimischem Publikum Ein Auftakt mit Wirkung

Der Rahmen der Saisoneröffnung gab dem Test gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München eine besondere Bedeutung. Für den SSV war es ein Auftritt vor fast 5000 Zuschauern, für Kopf zugleich ein erstes deutliches Zeichen. Die sportliche Leistung passte bei diesem 3:1-Sieg zum äußeren Rahmen. Auch die Atmosphäre im Donaustadion hinterließ bei ihm Eindruck. Auf die Frage, wie es gewesen sei, erstmals als Spieler des SSV die Tormusik zu hören, sagte Kopf: „Das war cool. Bisher habe ich es eher von der Tribüne aus gehört und jetzt eben so. Es ist schön, hat Spaß gemacht und hat vor allem auch Lust auf mehr.“