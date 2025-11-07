Es war eng: Straubingerin Silke Raml nicht DFB-Vizepräsidentin Die 50-Jährige verliert die Kampfabstimmung gegen Silke Sinnig aus Hessen

"Herzlichen Glückwunsch an Silke Sinning. Das war eng, sehr eng. Natürlich bin ich enttäuscht. Aber ich wusste, auf was ich mich mit der Kandidatur einlasse, wenn auch die Amtsinhaberin antritt", gab Raml nach der Wahl zu Protokoll und nahm ihre Niederlage sportlich.



Vor der Wahl hatte Raml in ihrer Rede um die Gunst der Delegierten gebuhlt. Am Mikrofon betonte sie: "Es geht nicht um Herkunft, Größe oder ein etwaiges Selbstverständnis. Es geht um den Fußbal. Es geht mir darum, die Sprache derer zu sprechen, für die wir da sein sollten – die Jungs und Mädels, die Frauen und Männer, eben alle, die auf unseren Plätzen Fußball spielen. Und die Freude daran haben. Für diese Menschen gilt es, Entscheidungen zu treffen, ihren Spaß am Fußball weiter zu fördern. Dass sie sich mit voller Kraft in unseren Vereinen einbringen, sich so für die Gemeinschaft in unserem Land stark machen. Der Fußball kann das – und diese Kraft möchte ich weiter entfalten."



Einstimmig wiedergewählt zum Präsidenten wurde Bernd Neuendorf, der in seiner Rede sagte: "Wir wollen nicht nur verwalten, sondern gestalten. Ein DFB-Präsidium wird nämlich nicht für das gewählt, was in der Vergangenheit geleistet wurde. Es wird vor allem gewählt für das, was es an Zukunftsperspektiven aufzeigt, für das, was wir vorhaben. Hierfür haben wir vor Kurzem die DFB-Strategie 2030 beschlossen - als erste Gesamtstrategie für den DFB. Wir werden sie konsequent umsetzen und unser Handeln daran ausrichten."