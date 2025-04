"Es war eine tolle Kulisse, ein Top-Spiel mit Landesliga-Charakter"

Es war das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen - entsprechend groß war das Interesse. Mehr als 400 Zuschauer waren dabei, als der TSV Berßel am Ostermontag den Oscherslebener SC zum Spitzenspiel der Landesklasse 3 empfing. Sie sahen, wie die Hausherren früh vorlegten - und wie die Gäste die Partie drehten.

"Es war das Spiel, das es versprochen hat", sagte OSC-Coach Tobias Friebertshäuser nach dem 2:1-Erfolg in Berßel: "Sehr viele Zuschauer, heiß auf dem Platz." Für seine Mannen lief der Start alles andere als geplant: Nach nur drei Minuten erzielte Maximilian Krumnow die Führung für Berßel. Doch: "Die Jungs haben sich sehr gut zurückgekämpft", attestierte Friebertshäuser.

Gödecke und Specht drehen die Partie in Hälfte zwei

Dagegen haderte Enrico Gerlach, Co-Trainer des TSV, mit dem weiteren Verlauf bis zur Pause. "Wir haben es versäumt, in der ersten Halbzeit das 2:0 und 3:0 nachzulegen, haben uns für den Aufwand nicht belohnt", wertete der 48-Jährige in einem Video auf den Vereinskanälen aus. Dies bestrafte der OSC, der die Partie binnen einer Viertelstunde in Durchgang zwei durch Martin Gödeckes 34. Saisontreffer (49.) und Sebastian Specht (57.) drehte. "Hintenraus haben wir ein bisschen Glück gehabt, als Berßel die Möglichkeiten zum Ausgleich hatte", ergänzte Friebertshäuser.