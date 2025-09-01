„Es war eine starke Teamleistung“

Die Gastgeber starteten druckvoll und gingen bereits in der 10. Minute durch Hadi Abou-Raya in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Oliwier Bosacki auf 2:0 (45.). Nach dem Seitenwechsel kontrollierte der MTV das Geschehen, ehe Patrick Kistner in der 75. Minute den dritten Treffer markierte. Erst in der Schlussphase gelang Vahdet durch Leroy-Obinna Uche (83.) der Ehrentreffer.

„Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung. Die Jungs haben gegen einen guten Gegner richtig guten Fußball gezeigt“, erklärte Güzel nach dem Spiel. Vor allem das Auftreten im ersten Durchgang gefiel dem Coach: „Wir haben die wenigen Räume, die Vahdet zugelassen hat, hervorragend genutzt und hätten zur Pause auch deutlicher führen können.“

Einziger Kritikpunkt blieb die Chancenverwertung. „Wenn ich etwas bemängeln möchte, dann die Verwertung unserer Torchancen“, so Güzel. Umso mehr lobte er die Laufbereitschaft seines Teams: „Gerade bei diesen Temperaturen war unglaublich viel Bewegung in unserem Spiel. Das zeigt, was für eine starke Teamleistung das gestern war.“

Mit dem zweiten Saisonsieg schiebt sich der MTV Wolfenbüttel II ins gesicherte Mittelfeld, während Vahdet Salzgitter nach der zweiten Niederlage aus vier Spielen weiterhin auf Rang acht steht.