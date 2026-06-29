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So langsam schielen die Teams der Bezirksliga Weser-Ems in Richtung Sommervorbereitung, denn viel Zeit bleibt nicht – die neue Saison wartet. Für Alemannia Salzbergen startete der Trainingsauftakt bereits vor kurzem. Passend dazu präsentieren wir den FuPa-Sommercheck mit Andre Meiners.
Wie zufrieden seid Ihr mit der vergangenen Saison?
Es war eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Final haben wir den Klassenerhalt durch eine Serie zum Ende der Saison noch souverän geschafft. Entscheidend war, dass wir in den Duellen mit der direkten Konkurrenz immer zur Stelle waren. Grundsätzlich hätten wir gerne die Leistungen aus der Vorsaison bestätigt, dass hat die personelle Situatiom über weite Strecken der Saison jedoch einfach nicht hergegeben.
Wann beginnt die Vorbereitung eurer Mannschaft und was sind die Höhepunkte?
Wir sind bereits am 22.06. mit der Vorbereitung gestartet, da wir die vielen Langzeitverletzten langsam wieder ranführen möchten. Highlights der Vorbereitung sind sicherlich das erste Testspiel beim Landesligaaufsteiger Union Lohne sowie der Sparkassen-Cup in Leschede. Aber auch sonst gibt es sicherlich noch einige Highlights wie zum Beispiel die Sponsorenparty.
Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, die/den Du gezielt loben würdest?
Grundsätzlich kann ein Verein wie der SVA nur vom Kollektiv leben. Das Team besteht ausschließlich aus Salzbergener Jungs - das ist in der Bezirksliga nicht selbstverständlich bzw. die absolute Ausnahme. Jeder Spieler wird gebraucht und das wissen die Jungs. Ein besonderes Lob hat aber Laurens Kampen verdient, der in der gesamten Saison lediglich zwei Trainingseinheiten verpasst hat. Das ist in der heutigen Zeit schon bemerkenswert.
Wie lautet die Zielsetzung für die neue Spielzeit?
Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt. Wir möchten uns als Team fussballerisch weiterentwicklen und die neuen Jungs schnell ranführen.
Wer ist der/sind die Meisterschaftsfavoriten in eurer Liga und warum
Ich erwarte einen Zweikampf zwischen Altenlingen und Freren. Beide Teams haben qualitativ nochmals zugelegt und in beiden Vereinen wird eine hervorragende Arbeit geleistet. Für eine Überraschung könnte die Truppe von Vorwärts Nordhorn 2 gut sein.
Gibt es zum aktuellen Zeitpunkt personelle Veränderungen in deinem Team?
Mit Captain Tim Berger (Karriereende), Jonas Grund (Rückkehr nach Sudweyhe) und Henning Sprengel (2. Mannschaft) werden uns leider drei wichtige Stützen verlassen. Dazustoßen werden Rückkehrer Tim Kopel (Bad Bentheim), Finn Ricken (eigene U19), Felix Weitzel (2. Mannschaft) und Dominik Nitsche (3. Mannschaft). Zudem wir Timo Bültmann aus der eigenen U19 nach und nach ans Team rangeführt.
Welches Thema würdest du beim nächsten Kreis- oder Bezirkstag ganz oben auf die Tagesordnung setzen?
Die "Länge" der Sommerpause. Diese ist viel zu kurz. Gerade nach einer langen Saison müssen Spieler auch mal durchatmen können. Man hat gar nicht die Möglichkeit mal vernünftigt runterzufahren. Da wird den Jungs zu viel abverlangt.