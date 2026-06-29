„Es war eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen"

Grundsätzlich kann ein Verein wie der SVA nur vom Kollektiv leben. Das Team besteht ausschließlich aus Salzbergener Jungs - das ist in der Bezirksliga nicht selbstverständlich bzw. die absolute Ausnahme. Jeder Spieler wird gebraucht und das wissen die Jungs. Ein besonderes Lob hat aber Laurens Kampen verdient, der in der gesamten Saison lediglich zwei Trainingseinheiten verpasst hat. Das ist in der heutigen Zeit schon bemerkenswert.