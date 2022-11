"Es war eine klassische Suff-Idee..." Podcasts sind voll im Trend. Doch Tom, Chappy & Nico setzen sich nicht deshalb jede Woche hinter ihr Mikrofon und philosophieren über den Ostthüringer Amateurfußball.

Welche drei Fußballer stecken hinter dem Podcast? Wie sieht eure Fußball-Laufbahn bisher in der Kurz-Vita aus?

Das Witzige daran ist - eigentlich sind es nur zwei „Fußballer“. Tom spielt Handball und ist beim Post SV Gera aktiv. Vorher hat er seine Jugend sowie ersten Herrenjahre beim HSV Ronneburg verbracht - das ist im übrigen die Heimatstadt von uns allen, dort kommen wir ursprünglich her.

Christopher (so nennt den eigentlich keiner außer Tom im Podcast, warum auch immer) alias "Chappy" ist in seinen Mittzwanzigern und damit im besten Fußball Alter - spielt aber leider aktuell verletzungsbedingt nicht. Wenn, dann beim SSV Großenstein und zwischen den Pfosten. >> zum FuPa-Profil von Christopher

Auch Nico, der dritte am Mikrofon, ist mittlerweile auf seine alten Tage wieder zum Kreisliga Fußball beim FSV Ronneburg zurückgekehrt. Seine Stationen gingen über den FC Carl Zeiss Jena, den ZFC Meuselwitz sowie den Meeraner SV. >> zum FuPa-Profil von Nico

Wer hatte die Idee einen Podcast zu machen? Wie kamt ihr auf die Idee?

Sind wir ehrlich - es handelt sich um eine klassische Suff-Idee… jeder kennt das… 10 Bier im Hals, die Zunge locker - und der letzte Kreisliga Spieltag erst wenige Stunden vorüber. Da wird ausgewertet, jeder bringt seine Meinung ein. Und so entstand die Idee - was man hier auf der Party auswertet, könnte man auch in einen Podcast packen. Eine Art „Doppelpass“ der Region. Mittlerweile ist diese grundlegende Idee viele Feiern her. Vor wenigen Wochen haben wir uns dann gesagt - wir müssen jetzt einfach mal damit anfangen. Und dann nahm die ganze Sache ihren Lauf…

Hat jemand von euch irgendwelche Vorerfahrungen in diesem Bereich?

Nein, keiner. Nicht mal im Ansatz. Deshalb war uns auch schnell klar - wir brauchen unbedingt jemanden, der die Idee supportet. Und auch hier war uns die Nächtliche Zusammenkunft der treuste Freund - ein guter Kumpel hörte unsere wilden Diskussionen am Biertisch über den Podcast und fand sie „erschreckend gut“. Von Beginn an unterstützt uns Til, auch bekannt als DJ und Künstler unter „Litil“, mit nahezu allem: Hosting, Schnitt, Ton,… dafür wird er von uns fürstlichst in Wein vergütet (Bier trinkt er nicht so gern). Aber ehrlich, was der Mann für uns macht, ist unbezahlbar.