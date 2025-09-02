„Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung“

Der SV Groß Ellershausen-Hetjershausen hat am Sonntag seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Gegen den SV Rotenberg gelang ein klarer 3:0-Heimerfolg, mit dem sich die Mannschaft von Trainer Ercan Beyazit in der Bezirksliga Braunschweig 4 etwas Luft im Tabellenkeller verschaffte.

Die Gastgeber setzten früh Akzente und stellten die Weichen noch vor der Halbzeitpause. Fabio Bösebeck traf in der 27. Minute zur Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Dominik Jager auf 2:0. Im zweiten Durchgang kontrollierte Ellershausen das Geschehen und machte durch Dzovani Ramadani (75.) den verdienten Endstand perfekt.

„Insgesamt war es ein verdienter Sieg mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung“, sagte Trainer Beyazit nach der Partie. Besonders die Reaktion seiner Mannschaft auf die zuletzt schwächeren Ergebnisse hob er hervor: „Die Jungs hatten eine sehr gute Einstellung zum Spiel und haben eine super Antwort gegeben.“

Mit nun vier Punkten aus vier Spielen klettert der SV Groß Ellershausen-Hetjershausen auf Rang zwölf. Rotenberg hingegen bleibt mit nur einem Zähler weiter im Tabellenkeller.