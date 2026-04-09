„Es war eine Fußballschlacht“: Thiede siegt spät

Schon im Vorfeld hatte Yüksel Altinkaya, Trainer des FC Viktoria Thiede, die Aufgabe klar umrissen. „Es war das erwartet schwere Spiel, das trifft es heute definitiv.“ Die Bedingungen in Börßum waren bekannt: „Jeder weiß, dass der Platz in Börßum schwer bespielbar ist und dass auch Ilsetal zu Hause wirklich gut unterwegs ist.“

Und genau so entwickelte sich die Partie. Der Tabellen-15. FC Ilsetal, stemmte sich mit aller Kraft gegen die drohende Niederlage. „Man muss Respekt zollen vor Ilsetal, die sich wirklich mit allem wehren gegen den Abstieg, was sie haben.“

Auf dem Platz zeigte sich das in jeder Aktion. „Sehr intensives Spiel, sehr zweikampfbetontes Spiel, darauf waren wir vorbereitet.“ Fußballerische Lösungen traten dabei in den Hintergrund: „Ein Fußballspiel war kaum möglich, es ging hin und her.“

Beide Mannschaften kamen zu Möglichkeiten, ohne entscheidend durchzubrechen. Stattdessen dominierte der Kampf. „Auf beiden Seiten gab es Torchancen und man kann es schon mit einer Schlacht wirklich betiteln.“

Auch Thiede musste sich auf ungewohnte Mittel einstellen. „Wir sind eine Mannschaft, die normalerweise nicht über den Kampf kommt, nicht über diese Intensität kommt und eher versucht, Fußball zu spielen. Das war heute kaum möglich.“ Doch genau diesen Kampf nahm das Team an: „Wir haben den Kampf angenommen, wir haben die Zweikämpfe angenommen.“

Der Widerstand des FC Ilsetal blieb bis in die Schlussphase bestehen. „Ilsetal kämpft wirklich um jeden Zentimeter.“

Als sich vieles bereits auf ein Unentschieden zubewegte, fiel doch noch die Entscheidung. In der Nachspielzeit traf Nico Bartz (90.+3) zum 1:0 für die Gäste. „Am Ende des Tages hatten wir das Glück auf unserer Seite, dass wir den entscheidenden Treffer gemacht haben in der Nachspielzeit, respektive kurz vor Schluss.“

Altinkaya ordnete das Ergebnis nüchtern ein: „Ich denke, ein Unentschieden wäre im Großen und Ganzen gerecht gewesen.“ Gleichzeitig sah er die Leistung seiner Mannschaft gewürdigt: „Ich denke, es ist nicht unverdient gewesen, aber es war ein hartes, hartes Stück Arbeit, wie erwartet.“

Am Ende blieb vor allem das Gefühl eines außergewöhnlich intensiven Spiels. „Es war eine Fußballschlacht und kein Fußballspiel.“ Und weiter: „Ich bin stolz, unheimlich stolz auf meine Truppe, die wirklich diesen Kampf angenommen haben und sich dagegen gewehrt haben.“

Ein Spiel, das wenig Raum für Ästhetik ließ, aber umso mehr für Leidenschaft: „Ich denke, es war nichts für Genießer, aber für die Leute, die auf Kampf und Leidenschaft stehen, war es ein Spiel, das alles mitgebracht hat.“

Für den FC Viktoria Thiede geht es am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den SC Gitter weiter. Der FC Ilsetal steht auswärts beim SV Union Salzgitter vor der nächsten schweren Aufgabe im Abstiegskampf.