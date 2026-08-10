„Es war eine Frage der Zeit“: Thiede siegt deutlich mit 5:0

Der FC Viktoria Thiede hat zum Auftakt der Bezirksliga Braunschweig 3 einen deutlichen Auswärtssieg gefeiert. Beim TSKV Goslar setzte sich Thiede mit 5:0 durch. Lange mussten die Gäste auf den ersten Treffer warten, doch nach dem erlösenden 1:0 brachen bei den Gastgebern zunehmend die Kräfte weg.

Die äußeren Bedingungen verlangten beiden Mannschaften einiges ab. „Bei der Hitze, mein lieber Mann, ich bin kaputt. Ich will gar nicht wissen, wie kaputt meine Jungs sind“, sagte FC-Viktoria-Thiede-Trainer Yüksel Altinkaya.

Vor allem der Kunstrasen machte die Bedingungen aus Sicht des Trainers noch schwieriger. „Auf dem Kunstrasenplatz war das echt fordernd, der hat nur Hitze ausgestrahlt.“ Zudem habe der kleine Platz dem Gegner in die Karten gespielt: „Dieser kleine, enge Kunstrasenplatz kam natürlich TSKV komplett gelegen.“

Der TSKV Goslar verteidigte tief und setzte auf Konter. Nach der Rückkehr von Mehmet-Ali Tozlu sowie weiteren Spielern, die in der Vorwoche noch im Urlaub gewesen waren, sah Yüksel Altinkaya die Gastgeber gut organisiert. „War eine gute Mannschaft, die teilweise mit einer Fünfer-, Sechserkette hinten drin gestanden haben und nur auf Konter gelauert haben mit einer Person.“

Thiede versuchte, diese defensive Ordnung früh auseinanderzuziehen. „Wir haben versucht, die zu bespielen, haben das in den ersten Minuten super gemacht, sind immer über außen durchgebrochen.“ Doch mit zunehmender Spieldauer wurde die Geduld der Gäste auf die Probe gestellt.

Torchancen blieben in der ersten Hälfte Mangelware. Das wirkte sich zunehmend auf das Spiel der Thieder aus. „Aber je länger die Halbzeit gedauert hat und je länger wir keine richtigen Torchancen hatten, desto unruhiger wurden die Jungs, desto hektischer haben wir nach vorne gespielt, sodass wir nicht mehr diese Kontrolle hatten, die wir uns eigentlich vorgenommen hatten.“

Yüksel Altinkaya hatte dennoch einen entscheidenden Faktor im Blick: die Kräfte. „Mir war klar, dass bei der Hitze früher oder später die Kräfte nachlassen werden.“ Und genau darauf setzte Thiede nach der Pause.

Die Gäste behielten den Ball nun nahezu dauerhaft in den eigenen Reihen. „Ergo haben wir in der zweiten Halbzeit weiterhin, ich glaube zu 90 Prozent, das ist echt nicht untertrieben, den Ball gehabt.“ Gleichzeitig gelang es Thiede nun, geduldiger zu agieren. „Wir haben aber die nötige Geduld bewiesen, haben immer wieder tiefe und steile Bälle gespielt, aber auch immer wieder den Gegner von links nach rechts laufen lassen.“

Goslar hielt zunächst leidenschaftlich dagegen. „Die Gegner haben heute wirklich tapfer gekämpft, haben sich reingeschmissen immer wieder.“ Doch für Yüksel Altinkaya war klar: „Aber es war eine Frage der Zeit.“

In der 62. Minute fiel schließlich das 1:0. Nico Pampuch traf nach einem Eckball von Bünyamin Öztürk per Kopf. Der Trainer hob dabei die Qualität der Standardsituation hervor: „Dann kam das Erlösende 1:0. Wie so oft durch ein Eckball, ein wunderbarer Kopfball am ersten Pfosten von Nico Pampuch.“

Der Treffer war der Knotenlöser. Thiede hatte bereits zuvor zahlreiche Eckbälle herausgeholt. „Ich glaube, wir haben gefühlt 15 Ecken gehabt, kam aber nicht viel bei rum.“ Nun aber machte sich der Kräfteverschleiß beim Gegner bemerkbar: „Da hat man gemerkt, dass TSKV immer müder wurde.“

Thiede setzte nach. In der 74. Minute erhöhte Tiziano Marteddu auf 2:0, ehe Can Akeem Özgür in der 84. Minute das 3:0 erzielte. Dennis Schmidt legte in der 89. Minute das 4:0 nach. In der zweiten Minute der Nachspielzeit setzte Simon Toprakli mit dem 5:0 den Schlusspunkt.

Dabei hätte der Sieg aus Sicht des Thieder Trainers sogar noch höher ausfallen können. „Wir haben die weiter bespielt und hätten dann am Ende sogar, sage ich mal, doppelt so viel Tore schießen müssen eigentlich.“

Trotz der klaren Niederlage wollte Yüksel Altinkaya die Leistung des TSKV Goslar ausdrücklich nicht schmälern. „Am Ende des Tages bin ich zufrieden, wie wir gespielt haben. Wie gesagt, TSKV hat das nicht schlecht gemacht, hat sich auf dem kleinen, engen Platz hinten reingestellt. Da war es sehr, sehr schwierig durchzukommen.“

Umso wichtiger war für den Trainer, dass seine Mannschaft nach der torlosen ersten Halbzeit nicht die Geduld verlor. „Und wir haben da Geduld bewiesen und haben am Ende des Tages hochverdient das Spiel gewonnen.“