„Es war ein Spiel der Geduld“, Wolfenbüttel II siegt gegen Kissenbrück

„Heute haben wir uns das Spiel selbst schwer gemacht“, sagte Güzel nach dem Abpfiff. „Kissenbrück ist von Beginn an sehr körperlich und aggressiv aufgetreten. In der ersten Halbzeit gab es allein sechs Gelbe Karten, in der Pause sogar noch eine Gelb-Rote für Meckern – das zeigt, wie hitzig es war.“

Tatsächlich startete der Aufsteiger furios und ging bereits nach 13 Minuten durch Abdellatif Selemann in Führung. Der Spitzenreiter wirkte zunächst überrascht, fand aber mit zunehmender Spieldauer besser ins Spiel. Noah Schöngart sorgte in der 38. Minute für den Ausgleich, ehe ein Eigentor von Niklas Schubert kurz vor der Pause das 2:1 für die Gäste brachte.

„Wir hatten wirklich viele Torchancen, konnten diese aber zunächst nicht konsequent nutzen“, haderte Güzel. „In der ersten Halbzeit stand Kissenbrück tief in der eigenen Hälfte, in der zweiten dann noch tiefer – mit einer doppelten Kette vor dem Strafraum. Es war sehr schwer, Lücken zu finden.“

Nach dem Seitenwechsel übernahm Wolfenbüttel endgültig die Kontrolle. Die Gastgeber verteidigten leidenschaftlich, doch mit zunehmender Spieldauer schwanden die Kräfte. „Wir mussten geduldig bleiben, den Ball ruhig zirkulieren lassen, die Räume bespielen und auf unsere Chancen warten“, erklärte Güzel. „Das war heute ein Spiel, das viel Geduld, Spielkontrolle und taktische Disziplin erforderte.“

Erst in der 79. Minute gelang der ersehnte Dosenöffner: Stefan Heidebroek traf zum 3:1. In der Folge brach der Widerstand des SVK völlig. Innerhalb von elf Minuten trafen Jasper Hinrich Jörß (81.) und Janosch-Paul Bauer doppelt (82., 90.), sodass am Ende ein 6:1 auf der Anzeigetafel stand.

Trotz des Kantersiegs blieb Güzel realistisch: „Am Ende zählt der Sieg – auch wenn nicht jede Phase unseres Spiels unseren Ansprüchen entsprach.“ Für den MTV bedeutet der Erfolg den achten Sieg im zehnten Spiel und die alleinige Tabellenführung. Kissenbrück dagegen bleibt mit drei Punkten am Tabellenende und muss weiter auf den zweiten Saisonsieg warten.

Für das Team von Murat Güzel geht es am kommenden Spieltag zuhause gegen den MTV Salzdahlum ran, Kissenbrück muss zum SC Gitter.