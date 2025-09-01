USI Lupo Martini Wolfsburg II hat seinen Aufwärtstrend in der Bezirksliga Braunschweig 1 fortgesetzt und gegen den Aufsteiger TV Jahn Wolfsburg einen souveränen 5:0-Heimerfolg gefeiert. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Junior Laubach nach drei Spieltagen ungeschlagen und klettert mit nun sieben Punkten auf Rang sechs.

Die Gäste aus Wolfsburg, die weiterhin ohne Zähler am Tabellenende stehen, konzentrierten sich zunächst auf die Defensive. Lupo hatte viel Ballbesitz, tat sich aber schwer, die dicht gestaffelte Abwehr zu knacken. Erst kurz vor der Pause gelang Davide de Gaetani das erlösende 1:0 (45.). „Wenn das Spiel länger bei 0:0 geblieben wäre, ist der Gegner natürlich noch mehr motiviert. Aber dadurch, dass wir das 1-0 vor der Halbzeit gemacht haben, war das alles besser möglich in der zweiten Halbzeit.“, erklärte Laubach.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lupo den Druck. Ein Eigentor von Dominik Treitl (63.) sorgte für die Vorentscheidung, ehe Joker Miguel Menendez eindrucksvoll seinen Auftritt hatte: Der Offensivspieler, erst in der 60. Minute eingewechselt, traf gleich dreimal (74., 82., 89.) und besiegelte den klaren Sieg. „Mit Miguel kam eine starke Einwechslung, er hat direkt drei Tore gemacht“, lobte Laubach.

Der Trainer zeigte sich insgesamt zufrieden: „Es war ein sehr geduldiges Spiel, aber am Ende haben wir die Räume gut genutzt. Die Jungs haben das toll gemacht und die Punkte verdient bei uns gelassen.“

Während Lupo Martini II sich im oberen Tabellendrittel festsetzt, bleibt TV Jahn Wolfsburg mit null Punkten und 1:20 Toren aus drei Spielen auf dem letzten Rang.