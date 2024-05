"Es war ein schönes Gefühl das erste Tor bei den Herren zu erzielen"

FuPa Württemberg: Du hast in dieser Saison zwei Tore in der Frauen Regionenliga 6 für die SG Eschach/Brochenzell erzielt. Am vergangenen Wochenende ist dir das erste Tor per Elfmeter für die Herren-Reserve des SC Bürgermoos gelungen. Wie fühlt sich das an?



Carina Gragnato: Das Gefühl war natürlich extrem schön. Ich hätte ehrlich gesagt nie damit gerechnet, dass es mir gelingt. Aber als der Elfmeter gepfiffen wurde, wollten alle Bürgermooser, dass ich ihn schiesse.

Elfmeter kann ich eigentlich recht gut und hab mich in dem

Moment auch sehr sicher gefühlt. Hat zum Glück ja auch geklappt 😂





Wie kam es dazu, das du nun schon zwei Einsätze für den SC Bürgermoos II hattest?



Mein inzwischen Verlobter spielt seit seiner jungend beim SCB. Er wurde quasi in den Verein reingeboren. Ich schaue mir nachdem ich morgens bei den Damen spiele jedes Spiel von ihm an. Habe ein klasse Verhältnis zu den Jungs und trainierte auch das ein oder andere mal mit ihnen mit.

Als es dann hieß, dass Frauen nun bei den Herren mitspielen dürfen war es für uns eigentlich sofort klar.

Zudem hat die 2. Mannschaft von Bürgermoos ab und zu Personalmangel. Da ist man um jeden Mann - oder in dem Fall Frau froh 😊





Was ist für dich der größte Unterschied zwischen einem Spiel bei den Herren und bei den Damen?



Der größte Unterschied ist ganz klar das körperliche und die Geschwindigkeit. Ich würde behaupten, dass ich von der Schnelligkeit und vom körperlichen her keine Chance gegen einen Mann habe.

Die Technik unterscheidet sich meiner Meinung nach nicht.

Entweder man kann ein Ball Gerade aus spielen oder eben nicht 🤷🏽‍♀





Sind noch mehr Einsätze für den SC Bürgermoos II in dieser Saison geplant?

Auf jeden Fall werde ich diese Saison noch das ein oder andere mal für den SC Bürgermoos auflaufen - sofern der Trainer mich in den Kader lässt.

Ich bin immer bereit 😍





Was sind deine persönlichen Ziele für dieses Jahr?



Das größte persönliche Ziel ist es für mich Verletzungsfrei zu bleiben und einfach weiterhin Spaß beim kicken zu haben. Sowohl bei den Damen von der SGM Eschach/Brochenzell als auch bei den Herren vom Sc Bürgermoos