Besser hätte der letzte Spieltag für den TSV Landolfshausen/Seulingen kaum laufen können. Vor den eigenen Zuschauern setzte sich der bereits feststehende Meister der Bezirksliga Braunschweig Staffel 4 mit 3:0 (1:0) gegen den Tabellenzweiten SC Hainberg durch und krönte damit eine herausragende Saison mit einem weiteren Erfolgserlebnis.

Entsprechend groß war die Zufriedenheit nach dem Schlusspfiff. „Es war ein rundum gelungener Tag für uns“, sagte Trainer Endrik Heberling und brachte damit die Stimmung auf den Punkt.

Dabei entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie gegen den ärgsten Verfolger. „Es war ein ausgeglichenes Spiel gegen Hainberg, wobei wir aber einfach in den richtigen Phasen dann die Tore gemacht haben“, erklärte Endrik Heberling.

Den ersten entscheidenden Moment setzte Steven Celik bereits in der 16. Minute. Mit seinem Treffer brachte er die Gastgeber früh in Führung und sorgte dafür, dass der Meister die Partie aus einer komfortablen Position gestalten konnte.

Auch nach der Pause blieb die Begegnung umkämpft. In der 56. Minute erhöhte der TSV jedoch auf 2:0, als Paavo-Maximilian Gundlach den Ball ins eigene Tor lenkte. Spätestens als der eingewechselte Hendrik Ziegner in der 75. Minute das 3:0 erzielte, war die Entscheidung gefallen.

„Dann haben wir am Ende auch verdient 3:0 gewonnen“, bilanzierte Endrik Heberling nach dem souveränen Erfolg.

Doch das Ergebnis war an diesem Tag nur ein Teil der Geschichte. Im Mittelpunkt standen vor allem die Feierlichkeiten rund um die Meisterschaft. Nach dem Abpfiff durfte sich die Mannschaft für ihre außergewöhnliche Saison feiern lassen.

„Wir konnten uns dann feiern lassen mit der Meisterschale und dann auch einen schönen, gemütlichen Nachmittag bei gutem Wetter mit unseren Zuschauern verbringen“, berichtete Endrik Heberling.

Für Spieler, Trainerteam und Fans wurde der letzte Spieltag damit zu einem emotionalen Abschluss einer Saison, die mit 78 Punkten und dem souveränen Gewinn der Meisterschaft ihren Höhepunkt gefunden hatte. Der Heimsieg gegen den Tabellenzweiten verlieh den Feierlichkeiten zusätzlichen Glanz.

Besonders erfreulich war für den Trainer dabei nicht nur der Erfolg, sondern auch die Art und Weise. „Am letzten Spieltag Sieg eingefahren, zu Null gespielt, Meisterschaft gefeiert mit den Zuschauern“, fasste Endrik Heberling die Höhepunkte des Tages zusammen.

So endete die Spielzeit für den TSV Landolfshausen/Seulingen mit einem perfekten Gesamtbild: ein Sieg gegen den direkten Verfolger, eine weitere Partie ohne Gegentor und die verdiente Ehrung als Meister der Bezirksliga.

Das Fazit des Trainers fiel daher kurz, aber eindeutig aus: „Das hat mega Spaß gemacht.“