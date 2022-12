„Es war ein rabenschwarzer Tag“ – TSV Neuried geht beim SVK Allgäu unter Bisher höchste Saisonniederlage

Neuried – Mit der bisher höchsten Saisonniederlage hat sich Futsal-Regionalligist TSV Neuried in die Weihnachtspause verabschiedet.

Beim SVK Futsal Allgäu in Kaufbeuren verlor das Team von Trainer Mathieu Jerzewski mit 3:14 (1:4). Jerzewski fand anschließend deutliche Worte. „Mit so einem Spiel gehört man nicht in die Regionalliga“, stellte der TSV-Coach fest.

Die Gäste waren nicht von Beginn an so deutlich unterlegen. Die Allgäuer gingen zwar nach 13 Minuten durch den schon beim 8:5 im Hinspiel achtmal erfolgreichen Mirhan Kaya in Führung und legten durch Timo Lutz nach (16.), doch Pavlo Stohniienko konnte kurz darauf auf 1:2 verkürzen (17.). „Wir waren anfangs im Spiel“, sagte Jerzewski. Anschließend verloren die Grün-Weißen jedoch komplett den Faden. Noch vor dem Seitenwechsel fingen sie sich durch einen weiteren Kaya-Treffer und ein Eigentor von Routinier Agostinho Costinha Goncalves zwei weitere Gegentore, und unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel schon der nächste SVK-Treffer.