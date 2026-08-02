"Es war ein ordentlicher Auftakt, auf dem wir aufbauen können"

– Foto: Fabian Enzensperger, Pressefot

Der FV Ravensburg erreicht durch einen 3:0-Erfolg beim SC Türkgücü Ulm die dritte Runde im WFV-Pokal. Trainer Rahman Soyudogru lobt die geschlossene Leistung und fordert für die nächste Aufgabe gegen Türkspor Neu-Ulm erneut hohe Konzentration.

Der FV Ravensburg ist erfolgreich in die Pflichtspielsaison gestartet. In der zweiten Runde des WFV-Pokals setzte sich die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru mit 3:0 beim SC Türkgücü Ulm (Landeslig Staffel 4) durch. Nesreddin Kenniche brachte die Ravensburger in der 17. Minute in Führung, Daniele Gabriele erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Den Schlusspunkt zum 3:0 setzte Simon Schwarz in der 87. Minute. Durch den Auswärtserfolg qualifizierte sich der FV für die dritte Runde, in der bereits am kommenden Mittwoch die nächste Aufgabe wartet.

Geschlossene Leistung als Grundlage

Soyudogru bewertete den Auftritt seiner Mannschaft positiv: „Die Mannschaft hat die Aufgabe konzentriert angenommen und sich den Sieg mit einer geschlossenen Leistung verdient. Es war wichtig, erfolgreich in die Pflichtspielsaison zu starten.“

Ravensburg stellte die Weichen früh auf den Einzug in die nächste Runde. Kenniche erzielte in der 17. Minute das 1:0 und verschaffte seiner Mannschaft damit eine günstige Ausgangslage für den weiteren Verlauf der Begegnung. „Das frühe Tor hat uns natürlich Sicherheit gegeben. Trotzdem war uns klar, dass wir weiter konzentriert bleiben und das Spiel kontrollieren müssen“, bentonte der Trainer

Gabriele reagiert auf vergebenen Strafstoß

Eine besondere Szene ereignete sich in der 29. Minute. Gabriele trat zu einem Foulelfmeter an, scheiterte jedoch am Ulmer Torhüter Loic Brown. Nur neun Minuten später gelang dem Ravensburger Offensivspieler dennoch das 2:0.

Soyudogru hob nach der Partie den Umgang des Spielers mit diesem Rückschlag hervor. „Das zeigt seinen Charakter. Einen verschossenen Elfmeter so schnell abzuhaken und direkt danach zu treffen, spricht für seine Mentalität. Daniele ist erfahren genug um mit solchen Rückschlägen umzugehen.“

Defensive bleibt ohne Gegentreffer

Neben den drei Toren war für Soyudogru vor allem die Arbeit seiner Mannschaft gegen den Ball von Bedeutung. "Die Mannschaft hat gegen den Ball diszipliniert gearbeitet und keine Chancen zugelassen. Die stabile Defensive war die Grundlage dafür, dass wir das Spiel über die gesamten 90 Minuten kontrollieren konnten⁠“

Der Erfolg in Ulm war für Ravensburg das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Soyudogru sieht darin eine Grundlage für die kommenden Aufgaben. „Es war ein ordentlicher Auftakt, auf dem wir aufbauen können. Es ist normal, dass noch nicht alles zu 100% klappt, aber das ist völlig normal.“

Nächste Aufgabe gegen Türkspor Neu-Ulm

Viel Zeit zur Aufarbeitung bleibt dem FV Ravensburg nicht. Bereits am kommenden Mittwoch um 17.30 Uhr trifft die Mannschaft in der dritten Runde des WFV-Pokals auf den Verbandsligaaufsteiger Türkspor Neu-Ulm. Nach dem Erfolg beim SC Türkgücü Ulm richtet sich der Blick deshalb unmittelbar auf die nächste Pokalaufgabe.



