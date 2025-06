"Es war ein krönender Abschluss eines unvergesslichen Tages"

Der TSV Heimsheim hat es geschafft: Als Vizemeister der Kreisliga A2 Enz-Murr gelingt der Mannschaft von Trainer Oliver Kudera über die Relegation der vielumjubelte Aufstieg in die Bezirksliga. Mit Leidenschaft, harter Arbeit und einem klaren Plan wurde aus einer Mannschaft eine Einheit – und am Ende ein Sieger.

„Ein unvergesslicher Tag“

Der Moment des Aufstiegs wurde gebührend gefeiert. „Ja absolut, die Feier ging bis in die Morgenstunden und war ein krönender Abschluss eines unvergesslichen Tages“, berichtet Oliver Kudera, der seiner Mannschaft nach einer intensiven Saison mit Stolz und Zufriedenheit auf die Schulter klopfen kann.

Zielstrebigkeit von Beginn an

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr – das Ziel war klar gesteckt. „Mein persönliches Ziel war aufzusteigen. Das Saisonziel war Platz 1 oder 2“, so der Coach. Dass dieser Plan am Ende aufging, war das Resultat einer „überragenden Runde“, wie Kudera rückblickend bilanziert: „Ich bin zu 100 % zufrieden und glücklich.“

Aus Mannschaft wurde Einheit

Entscheidend für den Aufstieg war das, was zwischen den Spielen entstand. „Wir haben uns in den 12 Monaten zu einer sehr starken Einheit entwickelt, es ist ein tolles WIR-Gefühl entstanden“, beschreibt Kudera. Grundlage dafür war harte Trainingsarbeit, die Früchte trug: „Die Mannschaft wurde durch hartes Training topfit und jeder Spieler hat sich stark positiv entwickelt.“

Kaderveränderungen mit Weitblick

Auch in der kommenden Bezirksliga-Saison wird der TSV personell gut aufgestellt sein. Mit Lucca Grau (TSV Wurmberg), Mike Martin, Yannik Lübcke, Okan Gürbüz und Patrick Prinz (alle vom SV Gebersheim) stoßen fünf neue Spieler zum Team. Zudem kehren mit Niklas Horn und Max Hermann zwei Langzeitverletzte zurück. Lediglich Hagen Adelmann wird „beruflich eine Pause einlegen“, wie Kudera mitteilt.

Der Weg ist das Ziel

Und wie geht es weiter? Der Trainer bleibt sich und dem eingeschlagenen Weg treu. „Ziel ist es, schnell in der Bezirksliga anzukommen und unseren Heimsheimer Weg weiterzuführen.“ Dabei geht es nicht nur um Ergebnisse, sondern auch um Haltung: „Wir wollen auch in der Bezirksliga mutigen und attraktiven Fußball spielen.“

Der TSV Heimsheim hat sich mit Herz, Struktur und mannschaftlicher Geschlossenheit in die Bezirksliga gekämpft – und will dort nun genau das fortführen, was ihn stark gemacht hat: Leidenschaft, Zusammenhalt und Mut.