"Es war ein gutes Stück Arbeit" – Üfingen mit Sieg gegen Ilsetal

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

„Es war ein gutes Stück Arbeit“, bilanzierte TSV-Coach Dierling, „nach anfänglicher Nervosität kamen wir aber besser ins Spiel.“ In einer insgesamt ausgeglichenen ersten Halbzeit hatte der Aufsteiger aus Ilsetal leichte Vorteile. „Wir haben gut begonnen, hatten zwei Situationen, in denen wir den Führungstreffer am Fuß hatten“, erklärte Gästetrainer Bilal Kötüz. „Leider hat unser positives Spiel nur eine Halbzeit lang gehalten.“

Nach dem Seitenwechsel drehte Üfingen auf. Innerhalb von zwei Minuten stellten Jannick Wylensek (65.) und Bennett Schilling (67.) die Weichen auf Heimsieg. „Die zweite Halbzeit gehörte uns“, so Dierling. „Wir konnten durch den Doppelschlag das Spiel für uns entscheiden.“ Kötüz haderte derweil mit dem eigenen Auftritt nach der Pause: „Da haben wir es dem Gastgeber sehr leicht gemacht – und die haben aus ihren Chancen mehr gemacht.“

Für Üfingen war es der erste Dreier seit November – ein Befreiungsschlag zur rechten Zeit. In einem engen Tabellenkeller bleibt der Druck hoch. Mit dem Rückenwind des Sieges kann das Dierling-Team nun aber selbstbewusster in die kommenden Wochen gehen.