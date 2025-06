„Es war ein großer Traum, meinen Verein zur Meisterschaft zu führen"

Der TV Altenstadt hat in einer spannenden und nicht immer einfachen Saison in der Kreisliga B9 Neckar/Fils am Ende den Meistertitel gefeiert und steigt in die Kreisliga A auf. Für Spielertrainer Lukas Mroz geht damit ein großer persönlicher Traum in Erfüllung. Er gibt Einblicke in den Weg zur Meisterschaft, die besondere Entwicklung seiner Mannschaft und die Erwartungen an die kommende Saison.

Feiermarathon nach dem Titelgewinn