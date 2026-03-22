„Es war ein bisschen Bundestag“ – Aich diskutiert sich nach Pause zur Niederlage

Marcel Aue, Trainer des FC Aich. – Foto: Tamara Rabuser (or)

Der FC Aich hat sein erstes Spiel nach der Winterpause gegen den TSV Landsberg II deutlich verloren – und das auch noch vollkommen unnötig.

Den Pflichtspielstart ins neue Jahr hatte sich Aichs Trainer Marcel Aue anders vorgestellt. Mit 1:4 (1:0) unterlag der FCA dem TSV Landsberg II. Dabei verlief die erste Halbzeit ganz nach seinem Geschmack – mit einer entscheidenden Ausnahme: der Chancenverwertung. „Wir hätten gut und gerne auch mit 3:0 oder 4:0 in die Pause gehen können statt nur mit einem mageren 1:0“, sagte Aue. Das Führungstor hatte Kapitän Florian Friedrich bereits nach einer knappen Viertelstunde erzielt. Danach erspielte sich Aich weitere gute Möglichkeiten, scheiterte aber immer wieder am Landsberger Tor.

Es war ein bisschen Bundestag – viel diskutiert, aber nichts ist passiert.

Marcel Aue

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie komplett. „Ein Unterschied wie Tag und Nacht“, meinte Aue. Seine Mannschaft habe plötzlich aufgehört, Fußball zu spielen, und sich stattdessen zu sehr mit Diskussionen beschäftigt – untereinander und mit dem Schiedsrichter. „Sicher waren da viele extreme Entscheidungen vom Referee dabei. Die muss man nicht verstehen“, sagte Aue. Es sei ihm aber nicht gelungen, seine Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen. Sein Fazit fiel entsprechend deutlich aus: „Es war ein bisschen Bundestag – viel diskutiert, aber nichts ist passiert. Und so geht dann ein Auftakt vollkommen in die Hose.“ (Dieter Metzler)