Foto: SGM Oberdischingen/Ersingen

Vier Spieltage vor dem Ende der Saison ist die Entscheidung gefallen: Die SGM Oberdischingen/Ersingen hat sich vorzeitig die Krone in der Kreisliga A1 Donau/Iller gesichert. Mit 69 Punkten ist die Mannschaft für den ersten Verfolger nicht mehr einzuholen und blickt nach einer konstanten Spielzeit dem Aufstieg entgegen.

Der Jubel im Lager des Spitzenreiters war nach dem jüngsten Unentschieden spürbar. Mit 21 Siegen, sechs Unentschieden und nur zwei Niederlagen aus 29 Partien hat das Team eine beeindruckende Konstanz an den Tag gelegt. „Nach dem letzten Spiel wurde natürlich ordentlich gefeiert. Die Jungs haben sich das nach der starken Saison absolut verdient. Es war ein besonderer Moment für das gesamte Team und den Verein“, schildert Trainer Andreas Steinle gegenüber FuPa die emotionalen Minuten nach dem Abpfiff. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten, die SG Altheim, beträgt bei noch vier ausstehenden Spieltagen uneinholbare 13 Punkte, da die Konkurrenz bei 56 Zählern (65:34 Tore aus 28 Spielen) steht.

Eine korrigierte Zielsetzung im Laufe der Saison

Dass der Titelgewinn derart souverän ausfallen würde, war vor der Runde keineswegs abzusehen. Dier Trainer ging mit einer realistischen, aber ambitionierten Erwartung in das Spieljahr. „Unser Ziel vor der Saison war es, oben mitzuspielen. Dass wir am Ende tatsächlich Meister werden, war natürlich nicht selbstverständlich, aber wir haben von Woche zu Woche gemerkt, dass mit der Mannschaft einiges möglich ist“, blickt Andreas Steinle auf die Entwicklung zurück. Das Torverhältnis von 89:29 unterstreicht die Dominanz, mit der die Spielgemeinschaft ihre Partien bestritt.

Geschlossenheit und Trainingsfleiß als Erfolgsfaktoren

In den entscheidenden Phasen bewies das Team die nötige mentale Stärke, um sich gegen die Konkurrenz zu behaupten. Für den Trainer war das Fundament des Erfolgs vor allem im inneren Gefüge der Truppe zu finden. „Ausschlaggebend was aus meiner Sicht vor allem unsere mannschaftliche Geschlossenheit. Wir hatten über die gesamte Saison hinweg eine hohe Trainingsbeteiligung, viel Zusammenhalt und immer den Glauben an uns – auch in schwierigen Phasen“, analysiert der Coach die entscheidenden Faktoren auf dem Weg zum Titel.

Die perfekte Symbiose aus Jugend und Erfahrung

Hinter der statistischen Souveränität verbirgt sich ein Kader, der durch seine Charakterstärke und eine ausgewogene Struktur besticht. Die Bereitschaft, sich bedingungslos in den Dienst der Gruppe zu stellen, zeichnete die Meistermannschaft aus. „Unsere größte Stärke ist definitiv der Teamgeist. Dazu kommen eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Leuten sowie eine große Bereitschaft, füreinander zu arbeiten“, lobt Andreas Steinle das homogene Mannschaftsgefüge.

Meisterliche Reisepläne und der ersehnte Aufstieg

Nach den sportlichen Pflichten wartet die verdiente Belohnung auf die Spieler, die den Erfolg gemeinsam im Süden feiern wollen. „Eine Abschlussfahrt ist aktuell in Planung. Die Mannschaft wird nach Malle fliegen, um dort die Meisterschaft zu feiern“, verrät der Trainer die anstehenden Pläne. Dass die SGM den nächsten Schritt in die Bezirksliga gehen wird, steht derweil völlig außer Frage. Auf die Frage nach der Zukunft entgegnet Andreas Steinle entschlossen: „Ja, wir werden das Aufstiegsrecht wahrnehmen und freuen uns auf die neue Herausforderung.“

Personelle Kontinuität für die neue Umgebung

Während die Spieler den Moment genießen, laufen im Hintergrund bereits die organisatorischen Weichenstellungen für das kommende Spieljahr. Dabei kann der Verein auf ein stabiles Fundament setzen. „Die Kaderplanungen laufen bereits. Alle der bisherigen Mannschaft bleiben zusammen, was uns sehr wichtig war. Außerdem befinden wir uns noch in Gesprächen mit möglichen Neuzugängen. Konkrete Namen können wir aktuell aber noch nicht nennen“, erklärt Andreas Steinle den aktuellen Stand der Personalpolitik.

Mit Demut und klaren Zielen in die Saison 2026/2027

Für die künftige Spielzeit im höheren Klassement bleibt die Marschroute trotz der aktuellen Euphorie von Sachlichkeit und sportlicher Demut geprägt. Die Mannschaft möchte sich ohne großen Druck in der Bezirksliga akklimatisieren. „Für die Saison 2026/2027 wird es zunächst darum gehen, sich in der neuen Liga zu etablieren. Wir wollen schnell ankommen, als Team weiter wachsen und mit dem Abstiegskampf möglichst wenig zu tun haben“, formuliert Andreas Steinle das klare Fundament für die Zukunft.