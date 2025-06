Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Der Angermünder FC feiert: Bereits vor dem letzten Spieltag steht das Team von Trainer Tony Franke als Meister der Landesklasse Nord fest. Eine Saison voller Veränderungen, Herausforderungen und Emotionen endet mit dem verdienten Lohn – dem Aufstieg in die Landesliga.

„Es war ein Abend voller Emotionen und unglaublicher Momente – Erinnerungen, die bleiben“, beschreibt Tony Franke gegenüber FuPa die Stunden nach dem Titelgewinn. „Natürlich wurde auch ordentlich gefeiert.“ Und das völlig zu Recht: Der AFC hat eine starke Saison gespielt, sich früh in der Spitzengruppe festgesetzt und den Druck bis zum Ende standgehalten.

Vom Umbruch zur Einheit

Die Ausgangslage vor der Saison war alles andere als einfach: Ein veränderter Kader, neue Charaktere, ein neuer Trainer an der Seitenlinie. „Ich selbst bin aus der Spielerrolle ins Traineramt gewechselt – für uns war vieles neu“, blickt Franke zurück. „Von außen wurde uns schnell die Rolle des Titelkandidaten zugesprochen. Aber es gab auch viele Unbekannte.“ Doch die Mannschaft fand rasch zueinander – und machte vom ersten Spieltag an deutlich, dass mit ihr zu rechnen ist: „Heute können wir sagen: Von Tag 1 an hat es einfach gepasst.“

Der Weg zur Meisterschaft: Teamgeist als Schlüssel

Es waren nicht nur Punkte oder Tore, die den Ausschlag gaben – es war das große Ganze. „Die Jungs – ganz klar“, so Franke. „Sie haben sich auf jede neue Idee eingelassen, haben versucht, sich neue Lösungsansätze zu erarbeiten, wenn Probleme da waren. Es war nie eine One-Man-Show, sondern eine echte Teamleistung – auf und neben dem Platz.“

Offenheit, Qualität und Charakter

Fußballerisch wusste das Team ohnehin zu überzeugen. Doch es war die Mischung, die den Unterschied machte: „Neben der individuellen fußballerischen Qualität ist es die Leichtigkeit im Team und der ehrliche Austausch“, betont Franke. „In der Kabine wird gesprochen – offen, ehrlich, konstruktiv. Kritik ist erlaubt. Das ist für mich als Trainer unglaublich wichtig.“

Krönung gegen Vierraden – mit Gänsehautmoment

Das vergangene Spiel gegen den VfL Vierraden verlief wie aus dem Drehbuch. „Frühe Tore haben uns geholfen, Druck rauszunehmen“, so Franke. „Der Druck der letzten Wochen war spürbar, weil Strausberg nicht locker ließ.“ Die Gäste aus Vierraden hielten dagegen – und zeigten nach dem Spiel Größe: „Dass sie nach dem Spiel Spalier standen, war ein großer Moment. Danke dafür.“

Feiern auf dem Platz – und bald auf Mallorca

Nach dem letzten Heimspiel in Ahrensfelde wartet das nächste Highlight: „Die Jungs haben eine Abschlussfahrt organisiert – nächste Woche geht’s ab in den Süden, Mallorca ruft.“ Doch vorher soll auch das letzte Saisonspiel noch einmal zelebriert werden – als würdiger Abschluss einer außergewöhnlichen Spielzeit.

Veränderungen im Sommer – mit klarem Plan

Die ersten Weichen für die kommende Saison sind gestellt. „Aktuell haben wir drei Abgänge, die wir im letzten Heimspiel mit dem Pokal verabschiedet haben“, erklärt Franke. „Allen dreien wünschen wir nur das Beste.“ Gleichzeitig dankt er dem sportlichen Leiter Jörg Gehrike und dem Vorstand um Präsident Thomas Bönisch: „Was da geleistet wurde, ist enorm.“

Neue Liga, neues Ziel – aber dieselbe Leidenschaft

Mit dem Aufstieg beginnt für den AFC ein neues Kapitel. Und auch dafür ist der Plan bereits formuliert: „In erster Linie: etablieren. Den Klassenerhalt sichern. Und gleichzeitig: die Liga mit all ihren Facetten genießen und lernen.“ Die Herausforderung ist groß – die Vorfreude noch größer. „Wir erwarten viele tolle Spiele, attraktive Gegner und große Herausforderungen – und wir freuen uns riesig darauf! Die Jungs und der Verein haben es sich verdient.“

Der Angermünder FC ist wieder oben – und bereit für alles, was kommt.