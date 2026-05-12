„Es war ein 0:0 der schlechteren Sorte“

– Foto: Wojciech Banaszkiewicz

Viel Kampf, viele lange Bälle und kaum Torchancen: In Krähenwinkel entwickelt sich ein Spiel, das vor allem von Defensive und Stückwerk geprägt ist.

„Kurz gesagt: Wenn man selbst nicht aufs Tor schießt, ist ein 0:0 das Maximum, das man holen kann“, sagt Kai Schmidtnach Abpfiff. Viel mehr Offensivfußball habe die Partie aus seiner Sicht auch nicht hergegeben: „Es war insgesamt ein 0:0 der schlechteren Sorte.“

Es ist ein Nachmittag ohne Höhepunkte – und mit einem Ergebnis, das genau dazu passt: Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II und der TSV Bemerode trennen sich 0:0.

Tatsächlich blieb das Spiel über weite Strecken arm an Torchancen. Bemerode kam immerhin zu zwei Abschlüssen auf das Tor – Krähenwinkel zu keinem. „Bemerode hatte immerhin zwei Abschlüsse auf das Tor, also zwei mehr als wir – einmal nach einem Freistoß und einmal nach einem langen Ball“, erklärt Schmidt. „Ansonsten war auf beiden Seiten offensiv nicht viel los.“

Die Partie lebte stattdessen von Zweikämpfen und langen Bällen. „Es war ein Spiel mit viel Kampf, vielen langen Bällen und wenig Fußball“, sagt Schmidt. „Insgesamt war es kein schönes Spiel zum Anschauen.“

So blieb am Ende vor allem die Erkenntnis, dass beide Mannschaften defensiv stabil standen, offensiv aber kaum Lösungen fanden. Entsprechend nüchtern fällt auch das Fazit aus: „Am Ende können beide Mannschaften mit dem Punkt leben.“

Für Krähenwinkel bedeutet das Remis den vierten Tabellenplatz mit nun 50 Punkten. Bemerode bleibt im Mittelfeld der Liga. Immerhin einen positiven Aspekt nimmt Schmidt aus dem Spiel mit: „Positiv ist immerhin, dass wir die Null gehalten und nicht verloren haben. Das nehmen wir mit.“

Mehr wollte der Co-Trainer dem Spiel allerdings nicht abgewinnen. „Jetzt geht es in die Trainingswoche und dann bereiten wir uns auf den nächsten Gegner vor. Mehr kann ich dazu ehrlich gesagt nicht sagen, das war schon ziemlich gruselig.“

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II – TSV Bemerode 0:0

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II: Tim Krutz, Nick Seegers, Kai Henneke, Helge Heider (78. Jannik Luca Eilhardt), Fynn Bartholomäus, Carl Clemens Küster (83. Mustafa Aggümüs), Luca Sander, Ricardo Dombrowsky (65. Pedram Mirsanei), Julian Bödeker, Finn Seyer (86. Jannes Meyer), Francesco Valerio Giordano (55. Erik Anders) - Trainer: Marcel Pawlow

TSV Bemerode: Justin Schultz, Jorden Stoppa, Leonard Bült, Philipp Kreye (68. Paul Götting), Luca-Elias Wild (81. Armin Ziegenbein), Josef Flink, Jasper Kernchen, Karsten Malarowski (89. Hasan Alabas), Florian Niebuhr, Alan Coleman, Perrin Willmann - Trainer: Ramy-Nabil Hundt - Trainer: Daniel Spies

Schiedsrichter: Thorsten Strang

Tore: keine Tore