„Es war eher so ein fehlerbehaftetes Spiel“: RSV und SCW teilen Punkte

„Es war kein gutes Spiel. Es war eher ein fehlerbehaftetes Spiel.“, bilanzierte RSV-Trainer Lasse Ahl nüchtern. Dabei begann die Begegnung mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. „Wir hätten gleich nach zwei Minuten 1:0 führen können.“ Doch die Gastgeber nutzten ihre frühe Chance nicht.

In der Folge übernahm der SCW Göttingen mehr Kontrolle. „Weende hat sehr gut das Pressing ausgelöst, mit dem wir gar nicht zurechtgekommen sind.“, erklärte Lasse Ahl. Zwar fehlten klare Torchancen aus dem Spiel heraus, doch die Gäste wurden über Standards gefährlich: „Eine Reihe an Ecken, die sie dann gut aufs Tor gebracht haben. Und eine davon ist dann drin gelandet.“

So fiel auch die Führung: Maikel König traf in der 38. Minute zum 0:1. Für Steffen Claassen, Trainer des SCW Göttingen, hätte es zu diesem Zeitpunkt bereits deutlicher stehen müssen: „Wir haben es versäumt, das Spiel mit unseren vielen Chancen in der ersten Halbzeit zu entscheiden. Da hätten wir 3:0 führen müssen.“

Nach der Pause reagierte der RSV Göttingen. „Wir haben ein bisschen umgestellt in der Halbzeit, haben auch personelle Korrekturen vorgenommen. Und dann lief es ein bisschen besser.“ Der Effekt trat sofort ein: „Wir haben gleich mit dem Anpfiff das 1:1 gemacht.“ Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld traf Melvin Madubuike (47.).

Die Partie blieb danach offen. „Nach dem 1:1 waren wir die spielangebendere Mannschaft, aber ohne die riesigen Chancen.“, so Lasse Ahl. Dennoch gab es auf beiden Seiten Möglichkeiten zur Entscheidung. „Es gab noch zwei 100-prozentige Chancen. Eine vergibt ihr bester Torschütze kläglich, als er alleine auf das Tor zugelaufen ist und den Ball vorbei schiesst. Ich glaube, er hätte sogar mit dem Ball einfach ins Tor laufen können.“ Auf der anderen Seite verhinderte der SCW-Keeper den Rückstand: „Einmal haben wir uns gut durchgespielt und dann hält der Torwart von denen überragend.“

Am Ende blieb es beim Remis, auch, weil beide Teams ihre Gelegenheiten nicht konsequent nutzten. Für Lasse Ahl ist das Ergebnis dennoch akzeptabel: „Unterm Strich bin ich mit dem Ergebnis nicht unzufrieden aufgrund der ersten Hälfte.“ Und weiter: „Ich glaube, unterm Strich können beide Mannschaften mit dem Punkt leben.“

Auch die Entwicklung innerhalb des Spiels stimmte ihn positiv: „Das freut mich, weil wir Dinge in der Pause angesprochen haben und die Jungs haben das sofort umgesetzt.“

In der Tabelle bleibt der SCW Göttingen mit 36 Punkten auf Rang drei, während der RSV Göttingen mit 28 Zählern im Mittelfeld auf Platz fünf steht.