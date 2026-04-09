„Es war durch den Kampf ein verdienter Sieg“

– Foto: Manni Hermes

Mit einem frühen Treffer und großem kämpferischem Einsatz sichert sich Lupo Martini Wolfsburg II einen knappen Auswärtssieg beim MTV Isenbüttel. Trainer Junior Laubach sieht seine Mannschaft für ihre disziplinierte Leistung belohnt.

Es war kein Spiel für Feingeister, sondern eines für Geduld, Disziplin und Widerstandskraft. Mit 1:0 setzte sich Lupo Martini Wolfsburg II beim MTV Isenbüttel durch und untermauerte damit seinen dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga Braunschweig 1, während die Gastgeber auf Rang fünf verbleiben.

Von Beginn an entwickelte sich die Partie so, wie es Junior Laubach erwartet hatte. „Es war zu erwarten, dass es ein ganz schwieriges Spiel sein wird. Ich habe auch vor dem Spiel zu den Jungs gesagt, wir wollen immer geduldig den Ball laufen lassen. Jetzt war halt wirklich geduldig verteidigen.“

Früh nahm die Begegnung eine entscheidende Wendung. Bereits in der 7. Minute traf Eros Pizzone zum 1:0 für die Gäste. Ein Treffer, der dem Spielverlauf eine klare Richtung gab.

In der Folge entwickelte sich ein intensives Duell, geprägt von Zweikämpfen und taktischer Disziplin. Lupo erhöhte den Druck: „Uns war klar, dass wir Isenbüttel dann pressen werden. Haben wir auch getan, viel Druck gemacht.“ Gleichzeitig war klar, dass das Spiel vor allem über Widerstandsfähigkeit entschieden werden würde: „Letztendlich war es für uns wichtig zu merken, wie wir dagegenhalten können. Das haben wir gemacht.“

Bis zur Pause verteidigten die Gäste ihre knappe Führung konsequent. Auch im zweiten Durchgang änderte sich das Bild nur in Nuancen. „In der zweiten Halbzeit war, wie erwartet, dass Isenbüttel uns pressen wird und wir weiterhin verteidigen müssen, dass haben wir dann auch getan.“

Die Gastgeber suchten ihre Möglichkeiten vor allem aus der Distanz und bei Standardsituationen. „Isenbüttel hatte natürlich Weitschüsse, viele Freistöße.“ Doch klare Torchancen blieben auf beiden Seiten rar. Stattdessen dominierte ein intensiver, körperbetonter Stil das Geschehen: „Es war halt ein erwachsener Fußball. Das heißt, viele Zweikämpfe wurden geführt.“

Entscheidend wurde schließlich die Phase, in der Isenbüttel den Druck nochmals erhöhte. Lupo hielt stand. „Dann haben wir in der zweiten Halbzeit wirklich diese Pressphase von Isenbüttel überstanden.“

Am Ende stand ein knapper, aber aus Sicht der Gäste verdienter Erfolg. „Wir können wirklich sagen, es war durch den Kampf ein verdienter Sieg. Und das nehmen wir auch gerne mit.“

Für Lupo Martini Wolfsburg II geht es bereits am Sonntag auswärts beim WSV Wendschott weiter. Der MTV Isenbüttel steht zeitgleich vor der nächsten Herausforderung und tritt beim VfB Fallersleben II an.