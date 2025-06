"Es war der perfekte Abschluss für eine unvergessliche Saison"

Die Fußball-Saison 2024/2025 ist fast beendet. Demzufolge sind alle Entscheidungen gefallen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen hat sich 101:29 Toren und 72 Punkten aus 30 Spielen die Meisterschaft in der Landesliga Süd und somit den Aufstieg in die Brandenburgliga gesichert. Trainer Thorsten Beck blickt im FuPa-Interview auf eine tolle Saison zurück, wagt aber auch schon einen Ausblick auf die neue Runde.

FuPa: Hattest du mit dem Titelgewinn gerechnet bzw. wie lautete euer Saisonziel?

Thorsten Beck: Unser Ziel war es, oben mitzuspielen, aber dass es letztlich für den Titel reicht, war natürlich ein schöner Bonus. Wir haben von Anfang an hart gearbeitet und uns kontinuierlich verbessert. Dass es am Ende so weit kommt, ist umso schöner.

FuPa: Was hat aus deiner Sicht den Ausschlag für eure Meisterschaft gegeben?

Thorsten Beck: Der entscheidende Faktor war ganz klar der Teamgeist. Wir haben keine Starspieler, sondern funktionieren als Einheit. Jeder zieht für den anderen mit. Auch unser Fitnesszustand war über die gesamte Saison hinweg entscheidend. das hat uns besonders in der zweiten Halbzeit vieler Spiele stark gemacht. In der Saison haben wir in der zweiten Halbzeit doppelt so viele Tore erzielt wie in der ersten. Das spricht für sich.

FuPa: Welche Stärken gibt es in eurem Team?

Thorsten Beck: Unser Team lebt von der Teamchemie. Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten, die gemeinsam auf dem Platz für unser Ziel kämpfen. Unsere größte Stärke ist, dass wir als Einheit agieren. Wir haben keine Einzelkämpfer. Dazu kommt eine sehr gute Fitness, die uns in vielen Spielen den entscheidenden Vorteil verschafft hat.