„Es war das erwartete Spiel“: Pipinsried zeigt sein Pokalgesicht – und kommt weiter

Beim Gastspiel in Bobingen zeigte der FC Pipinsried sein „Pokalgesicht“: nicht mehr als nötig investieren, das Glück strapazieren und am Ende Dank individueller Klasse den Platz als Sieger verlassen, „Mund abwischen“, ab in die nächste Runde!

FCP-Coach Sepp Steinberger mochte sich dann auch nach dem Spiel nicht in großen Analysen verlieren. „Es war das erwartete Spiel. Ich wusste was auf uns zukommt, einige haben das wohl nicht so gesehen“, so der Pipinsrieder Cheftrainer. „Aber letztendlich geht es nur ums Weiterkommen – und das haben wir geschafft“, resümierte er.