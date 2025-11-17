"Es war das erwartete schwere Spiel"

Der 15. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 brachte das erwartete Spitzenspiel: Der SC Hainberg und der TSV Landolfshausen/Seulingen trennten sich in einer intensiv geführten Partie 0:0. In der Tabelle bleibt der TSV mit nun 36 Punkten knapp vor Hainberg (35), der Abstand an der Spitze beträgt weiterhin nur einen Zähler.

Hainbergs Trainer Timm Wünsch sprach nach der Partie von genau dem Duell, das man im Vorfeld erwartet hatte: „Das war das erwartete schwere Spiel gegen einen sehr guten Gegner.“ Sein Team habe die zahlreichen Standard- und Einwurfsituationen des Tabellenführers „alle meistern können“. Gleichzeitig habe Landolfshausens Keeper mehrfach stark pariert: „Die Torchancen, die wir gut rausgespielt haben, hat der Torwart … top pariert.“ Auch Hainbergs Schlussmann Justus Mühlhausen reagierte mehrfach glänzend.

Auch TSV-Trainer Endrik Heberling legte den Fokus auf die taktische und physische Intensität der Begegnung: Beide Mannschaften hätten versucht, „im Ballbesitz eine gewisse Struktur und einen gewissen Plan auf den Platz zu bringen“. Gleichzeitig sei es ein Spiel gewesen, in dem „zwei Mannschaften … zu jeder Minute des Spiels es dem Gegner so schwer machen wollten, wie es nur geht“.

Besonders hob Heberling das hohe Pressing hervor: Sein Team sei „sehr aggressiv“ angelaufen, teilweise sogar „noch ein paar Meter höher“ als der Gegner. Hainberg wiederum antwortete mit mutigem und ebenso hohem Anlaufen. Daraus resultierten kaum klare Torchancen, was der Trainer auch einordnete: „Dadurch war es … nicht das Spiel, wo so viele Torchancen entstanden sind.“

Strittige Szenen – aber nachvollziehbare Linie

Für kurze Aufregung sorgten zwei Situationen im Hainberger Strafraum, bei denen Landolfshausen einen Elfmeter forderte. Heberling blieb jedoch sachlich: Es gebe Schiedsrichter, „die minimum eine von den beiden Situationen pfeifen würde“. Der Unparteiische habe aber klar kommuniziert, wegen des Topspiels „eine etwas längere Leine“ zu lassen, eine Linie, die der TSV-Coach akzeptierte.

Auf der anderen Seite hatte Hainberg zuvor Pech, als ein Treffer wegen Abseits aberkannt wurde. Am Ende, so Heberling, hätten sich die Chancen „auf beiden Seiten“ ausgeglichen.

Zufriedenheit trotz verpasster Entscheidung

Der TSV steht weiterhin an der Tabellenspitze, was Heberling als wichtigstes Ziel bezeichnete: „Das oberste Ziel ist erstmal, die Tabellenführung zu verteidigen.“ Zwar hätte man „den großen Wurf“ gerne gemacht, doch sei entscheidend gewesen, „hinten die Null zu halten“. Sein Fazit: "Spiele, die du am Ende nicht gewinnen kannst, die darfst du auch nicht verlieren.“.

Wünsch zeigte sich ebenfalls zufrieden: „Am Ende steht ein leistungsgerechtes Unentschieden und alles ist weiterhin offen.“ Sein Team freue sich auf die kommenden Wochen und werde weiterhin Gas geben.

Mit Blick auf die Tabellensituation dürfte dieses Spitzenduell nur ein Vorgeschmack auf ein spannendes Titelrennen gewesen sein.