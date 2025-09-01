Der FC Viktoria Thiede bleibt in der Bezirksliga Braunschweig 3 auf Kurs, doch der dritte Saisonsieg war ein hartes Stück Arbeit. Beim 2:1-Auswärtserfolg gegen den VfL/TSKV Oker zeigte der Aufsteiger zwar viel Einsatz, ließ aber fußballerisch fast alles vermissen.

„Es war das erwartet schwierige Spiel, muss ich ganz ehrlich gestehen“, bilanzierte Thiedes Trainer Yüksel Altinkaya nach Abpfiff. Schon früh hatte seine Mannschaft durch Nico Bartz (20.) und Bünyamin Öztürk (26.) eine komfortable 2:0-Führung herausgeschossen. Doch statt souverän nachzulegen, zog sich der Favorit zurück und überließ den Gastgebern zunehmend das Feld.

Oker, bislang sieglos in der laufenden Saison, nahm die Einladung an. Nach einem verschossenen Elfmeter gelang Dominik Zellmer in der 77. Minute schließlich der Anschlusstreffer – und Thiede wankte. „Wir haben uns nach dem 2:0 völlig unverständlich viel zu tief zurückgezogen, haben Oker schalten und walten lassen“, kritisierte Altinkaya.

Dass seine Elf die Führung über die Zeit rettete, lag weniger am Spielaufbau, sondern an Einsatzbereitschaft und Zweikampfstärke. „Fußballerisch war es unser schlechtestes Saisonspiel. Aber die Mannschaft hat großen Kampf, großen Einsatz, großen Willen gezeigt. Da kann ich keinen Vorwurf machen“, so der Coach.

Für Viktoria Thiede bedeuteten die drei Punkte den Sprung auf Rang zwei der Tabelle (10 Punkte, 7:1 Tore) – hinter Spitzenreiter SC Gitter. Oker hingegen steckt mit nur einem Zähler aus vier Spielen weiter tief im Tabellenkeller.

Trotz des glanzlosen Erfolgs bleibt Altinkaya optimistisch: „Wichtig ist, dass die Mannschaft auch dann liefert, wenn fußballerisch mal nichts klappt. Das haben die Jungs getan.“