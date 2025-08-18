„Es war beschämend“: Debakel für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen

Trotz viel Rückenwind aus dem Spiel gegen Murnau: Landesligakicker des 1. FC Garmisch-Partenkirchen kommen gegen Hallbergmoos unter die Räder.

Nach dem Derbytriumph gegen Murnau wurde das Team von Trainer Markus Ansorge drei Tage später vom VfB Hallbermoos-Goldach ordentlich zurechtgestutzt und beim 0:5 regelrecht zerlegt. „Dabei waren unsere Gäste gar nicht mal so enorm stark, sondern wir einfach extrem schwach“, resümiert der Coach des 1. FC. Die harte Erkenntnis: „So ein Auftritt hat mit Landesliganiveau absolut nichts zu tun.“

Garmisch-Partenkirchen – Zwischen Freud‘ und Leid liegen oft nur wenige Tage. Das bekamen die Fußballer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen am Samstag ganz dick aufs Brot geschmiert.

Aktuell schaut es fast so aus, als würde der 1. FC eine Art To-Do-Liste abarbeiten. Spielerisch ordentlicher Saisonauftakt: abgehakt; Comebackqualitäten: abgehakt; Auswärtsklatsche: abgehakt; erster Sieg: abgehakt; Derbysieg: abgehakt; erste Heimpleite: abgehakt. Ansorge findet‘s nicht lustig und kann mit diesem Saisonverlauf nicht viel anfangen.

Gleich nach Spielschluss versammelte er sein Team um sich und sprach Tacheles. „Ich möchte, dass sich jeder von Euch bis Montag Gedanken macht, ob wir so weitermachen wollen“, forderte er seine Spieler zur Selbstreflexion auf und sprach gleichzeitig auch eine Anwesenheitspflicht für die kommende Übungseinheit aus: Jeder habe da zu sein – egal ob verletzt oder nicht.

Fehlende Konzentration bei der Heimmannschaft

Dabei ging es gar nicht so schlecht los. Gästekeeper David Hundertmark konnte in einer Szene gerade noch so vor Jonas Schrimpf klären. Doch von da an entwickelte sich das Spiel zum gebrauchten Tag. Nicolai Bierling attackierte einen Gegenspieler im Strafraum, war deutlich zu spät dran: Elfmeter, 0:1. Ein frühes 0:2 verhinderte Torwart David Salcher zunächst noch mit einer blitzschnellen Parade.

Bei den Platzherren reichte es nur zu zaghaften Angriffen. Immer wieder rannten sie sich fest oder brachten sich durch schlampige Zuspiele in Bedrängnis. In der Endphase von Hälfte eins schlugen die Minuten von Emil Kierdorf. Der Hallbergmooser Mittelstürmer sorgte mit zwei Treffern schon für eine Art Vorentscheidung.

Glück für Hallbergmoos

Wer weiß, ob die Platzherren nochmals ranschnuppern hätten können, wenn wenige Minuten nach Wiederbeginn einer der drei Unparteiischen das klare Umreißen an Moritz Müller gesehen hätte. Da schnaufte sogar VfB-Spielertrainer Andreas Giglberger an der Seitenlinie tief durch.

Die Werdenfelser blieben bemüht, aber irgendwie auch halbherzig. Ein Schuss von Jonas Poniewaz wurde gerade noch zur Ecke geklärt, mit dem nächsten Gegenangriff war die Sache dann gegessen: Kierdorf gab diesmal die Vorlage für Arian Kurmehaj, der überlegt abschloss.

Ansorge Kopf forderte seine Spieler auf, nicht mehr so offen zu stehen. „Sonst bekommen wir noch drei, vier eingeschenkt.“ So viele wurden es nicht mehr. Das 0:5 aber bekam der 1. FC noch eingeschenkt. Wieder nach altem Muster: schnelle Kombinationen, bis Duje Vukman frei stand.

1. FC wird zum Spielball der Gäste

„Die machen mit uns, was sie wollen“, brüllte sich auch 1. FC-Kapitän Moritz Müller den Frust von der Seele – und fand hinterher in seinem Trainer einen Fürsprecher. „Es war beschämend“, bilanzierte er. „Klar hat das Spiel gegen Murnau viel Kraft gekostet, auch im Kopf.“

Auch die kurzfristigen Ausfälle von Elian Schmitt (private Gründe) und Lucas Pfefferle (Oberschenkel) taten weh. „Aber wir haben da ja auch welche, die Ansprüche erheben. Diese Niederlage ist extrem schmerzhaft.“