Es war alles angerichtet: Doch Altenerding vergeigt Abstiegsduell

Es war alles für einen Festtag angerichtet: Alle Mütter wurden zum Muttertag am Eingang des Sepp-Brenninger-Stadions mit einem Sektempfang begrüßt, und die Verantwortlichen der SpVgg Altenerding hatten Kinder für die Einlauf-Eskorte organisiert, wollte man doch mit einem Sieg gegen den FC Töging den direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga feiern.

Auch in der Folgezeit blieb Töging spielbestimmend, und die Gastgeber kamen in der Offensive in den ersten 30 Minuten kaum zur Entfaltung, während der Gast immer wieder gefährlich wurde. Trotz allem hätte man den Spielverlauf nach 40 Minuten fast auf den Kopf gestellt, denn Leart Bilalli kam nach Zuspiel von Christoph Luberstetter aus halblinker Position im Strafraum frei zum Abschluss, scheiterte aber an Keeper Michael Senneberger.

Im Gegenzug stellte Petrovic seine Cleverness erneut unter Beweis, denn nach einem Foul an ihm knapp außerhalb des Strafraums schoss er aus spitzem Winkel direkt auf das Tor, doch Altenerdings Keeper Lukas Loher zeigte seine Stärke und konnte den Ball per Fußabwehr aus dem kurzen Eck klären. Mit einem torlosen Remis ging es in die Pause.

Nach Wiederbeginn war die SpVgg zunächst aktiver und hätte dann fast vorgelegt, doch einen Kopfball von Sebastian Gruber nach einer Flanke aus dem rechten Halbfeld konnte Senneberger überragend entschärfen (52.). Zwei Minuten später glückte dann dem Gast der goldene Treffer, wobei dieses Tor sehenswert war.

Als Gruber resolut in einen Zweikampf ging, kam es zum Pressball, und die Kugel landete glücklich bei Petrovic. Dessen 25-Meter-Schuss hätte beim Tor des Monats in jedem Fall gute Erfolgsaussichten, denn die Kugel schlug unhaltbar für Loher im Altenerdinger Tor ein.

Die SpVgg benötige etwas, um sich vom Schock zu erholen, doch dann kam Tom Bachmaier nach einem Seitenwechsel von Nessim Mahsas im Strafraum zum Abschluss. Maksim Moor blockte den Schuss zur Ecke (68.). Drei Minuten später kam Pech hinzu, denn eine von Deniz Sari direkt aufs Tor gezogene Ecke landete an der Latte.

Als man nun immer mehr die Abwehr öffnete, gab es für die Gäste aber auch sehr gute Kontermöglichkeiten. Es war Torhüter Loher zu verdanken, dass die Veilchen im Spiel blieben. Zweimal rettete er gegen den vor ihm auftauchenden Petrovic mit starken Paraden (71. / 80.).

Nun muss die SpVgg in Peterskirchen unbedingt gewinnen und gleichzeitig auf Schützenhilfe hoffen, um die Abstiegsrelegation noch zu umgehen.