„Es wäre mehr drin gewesen“ – TSV Gräfelfing II geht mit Niederlage in die Winterpause TSVG-Reserve unterliegt Thalkirchen

Die Reserve des TSV Gräfelfing unterlag der SpVgg Thalkirchen am Sonntagmittag mit 1:3 und kämpft weiter um den Kassenerhalt.

Wieder mitgehalten, wieder verloren

Vor der Partie hatten Trainer Thomas Ochsenkühn und sein TSV Gräfelfing II die Begegnung bei der SpVgg Thalkirchen, einem Team aus dem erweiterten Kreis der Aufstiegsanwärter, als Bonusspiel angesehen. Nach Abpfiff sagte der Coach der kleinen Wölfe: „Es wäre mehr drin gewesen. In der ersten Halbzeit waren wir dominant.“ Weil seine Elf vor der Pause aber drei gute Chancen liegen ließ, die beste davon Thomas Bartmann, reichte es nicht zu Zählbarem:

Thalkirchen gewann 3:1 und kletterte auf Platz vier. Der TSV hingegen überwintert auf einem Abstiegsplatz der Kreisklasse 3. Dennoch sagt Ochsenkühn: „In den letzten Spielen haben wir gegen gute Teams mitgespielt. Das gibt Grund zur Hoffnung.“ Am Sonntagvormittag wusste die SpVgg insbesondere, in den entscheidenden Momenten zuzuschlagen. Zunächst köpfte Raphael Schiermoch die Hausherren mit dem Pausenpfiff in Führung. Nach dem 2:0 durch Jonas Elfara (66.) machte Gräfelfings Philipp Vogel das Spiel mit einem abgefälschten Schuss zum 1:2 noch einmal spannend (75.) – doch Tobias Knobloch erstickte die aufkeimende Hoffnung beim TSV fast im Gegenzug mit dem 3:1. (mg)