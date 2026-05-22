„Es wäre der perfekte Abschied, mit einem Titel Tschüss zu sagen"

Nach fünf Jahren beim FC Lune stellt sich Roman Opalka einer neuen sportlichen Herausforderung. Der erfahrene Coach wird zur kommenden Saison das Traineramt beim TSV Lamstedt übernehmen
Die Verpflichtung ist das Ergebnis gegenseitiger Wertschätzung über einen längeren Zeitraum. „Der TSV Lamstedt wollte mich schon in den letzten Jahren als Trainer verpflichten, allerdings hatte ich da schon immer beim FC Lune zugesagt“, berichtet Opalka über die Kontakte. Nach dem Ende seiner fünfjährigen Amtszeit beim FC Lune – eine in der modernen Fußballwelt lange Kontinuität – ist nun der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung gekommen.
Ambitionierte Ziele in Lamstedt
Mit dem TSV Lamstedt übernimmt Opalka einen Traditionsverein, der aktuell den siebten Tabellenplatz in der Kreisliga belegt. Der Trainer weiß um die Qualität seines neuen Kaders: „Die Mannschaft ist mir natürlich bekannt. Sie ist schon immer eine der besseren Mannschaften im Landkreis gewesen und möchte natürlich wieder an die Bezirksliga-Zeiten anknüpfen.“
Zwar verlief die aktuelle Spielzeit für Lamstedt nur bedingt nach Wunsch, doch Opalka zeigt sich von der Struktur des Teams überzeugt: „Lamstedt hat schon immer eine starke Offensive gehabt, und ich bin froh, dass der Kader zusammenbleibt. Auch von den Torhütern, der Abwehr- und Mittelfeldreihen bin ich voll überzeugt.“
Bei der Zusammenstellung des Trainerstabs setzt der TSV Lamstedt auch auf bewährte Leute. So bleibt Kilian Rühlandt dem Verein als Co-Trainer erhalten, während Steffen Hammann weiterhin als Torwarttrainer fungieren wird. Opalka zeigt sich mit der personellen Konstellation rundum zufrieden: „Ich bin mir sicher, dass wir klasse zusammenarbeiten werden.“
Im Winter trennte sich der TSV von Jonathan Küther und war auf der Suche nach einem neuen Coach für die Spielzeit 2026/2027.
Auf die Mannschaft kommen mit dem Amtsantritt von Opalka neue Impulse zu: „Die Spieler können sich auf neue Trainingsformen und Abläufe freuen. Ich hoffe auf starken Zusammenhalt im Kader, Trainingsfleiß und eine starke Beteiligung“, so der Coach, der von konstruktiven Gesprächen mit dem Vorstand des TSV berichtet.
Fokus auf einen krönenden Abschluss beim FC Lune
Bevor das Kapitel Lamstedt beginnt, steht für Roman Opalka jedoch noch ein emotionales Saisonfinale bei seinem aktuellen Verein an. Er verabschiedet sich nach fünf Jahren, in denen er den Verein 2022 zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die Kreisliga führte. Besonders die enge Zusammenarbeit mit Carl Gerken, den Opalka als „überragenden Mann im Verein“ und persönlichen Freund bezeichnet, habe die Zeit beim FC Lune geprägt.
Der krönende Abschluss soll am 13. Juni folgen: Dann trifft der FC Lune im Finale um den Allianz-NMS-Blank-Cup auf den FC Geestland II. „Es wäre natürlich ein perfekter Abschied, mit einem Titel Tschüss zu sagen“, hofft Opalka, ist sich aber der Schwere der Aufgabe bewusst: „Das will der Trainer von Geestland II, Benjamin Salm, ebenfalls. Wir werden sehen, wer die bessere Tagesform oder das nötige Spielglück hat.“
Beim FC Lune ist die Nachfolge für die Zeit nach Opalka bereits geregelt: Kai Künning wird den Trainerposten übernehmen und die Arbeit mit der Mannschaft fortführen.