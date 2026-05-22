„Es wäre der perfekte Abschied, mit einem Titel Tschüss zu sagen" Roman Opalka zieht es in die Keisliga zum TSV Lamstedt von FuPa Lüneburg · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Harneit

Nach fünf Jahren beim FC Lune stellt sich Roman Opalka einer neuen sportlichen Herausforderung. Der erfahrene Coach wird zur kommenden Saison das Traineramt beim TSV Lamstedt übernehmen

Die Verpflichtung ist das Ergebnis gegenseitiger Wertschätzung über einen längeren Zeitraum. „Der TSV Lamstedt wollte mich schon in den letzten Jahren als Trainer verpflichten, allerdings hatte ich da schon immer beim FC Lune zugesagt“, berichtet Opalka über die Kontakte. Nach dem Ende seiner fünfjährigen Amtszeit beim FC Lune – eine in der modernen Fußballwelt lange Kontinuität – ist nun der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung gekommen. Ambitionierte Ziele in Lamstedt

Mit dem TSV Lamstedt übernimmt Opalka einen Traditionsverein, der aktuell den siebten Tabellenplatz in der Kreisliga belegt. Der Trainer weiß um die Qualität seines neuen Kaders: „Die Mannschaft ist mir natürlich bekannt. Sie ist schon immer eine der besseren Mannschaften im Landkreis gewesen und möchte natürlich wieder an die Bezirksliga-Zeiten anknüpfen.“

Zwar verlief die aktuelle Spielzeit für Lamstedt nur bedingt nach Wunsch, doch Opalka zeigt sich von der Struktur des Teams überzeugt: „Lamstedt hat schon immer eine starke Offensive gehabt, und ich bin froh, dass der Kader zusammenbleibt. Auch von den Torhütern, der Abwehr- und Mittelfeldreihen bin ich voll überzeugt.“ Bei der Zusammenstellung des Trainerstabs setzt der TSV Lamstedt auch auf bewährte Leute. So bleibt Kilian Rühlandt dem Verein als Co-Trainer erhalten, während Steffen Hammann weiterhin als Torwarttrainer fungieren wird. Opalka zeigt sich mit der personellen Konstellation rundum zufrieden: „Ich bin mir sicher, dass wir klasse zusammenarbeiten werden.“