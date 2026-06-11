Es verabschiedet sich der langjährige Sulzer Stürmer Jens Kiesele

Ein zumeist gutgelaunter Mannschaftskamerad: Jens Kiesele zwischen seinen Mitspielern Ümit Sen (links) und Felix Studer – Foto: Steven Van Veen

Sein vorerst letztes Meisterschaftstor erzielte Jens Kiesele am 31. Mai beim 5:2-Erfolg der Sulzer im Bezirksliga-Derby beim FSV Seelbach. "Es ist beeindruckend, wie er das macht", berichtete ein Zuschauer: "Kiesele bekam den Ball nahe der Seitenlinie. Er zog sofort in die Mitte und es war zu sehen, dass er mit links schießen würde. Niemand konnte ihn aber daran hindern, von der Strafraumgrenze den Ball in den Winkel zu jagen." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.