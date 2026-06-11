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Es verabschiedet sich der langjährige Sulzer Stürmer Jens Kiesele
Im sonntägigen Heimspiel gegen den SC Offenburg will der 36-Jährige seine Fußballer-Laufbahn beenden.
von Toni Nachbar (BZ) · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Ein zumeist gutgelaunter Mannschaftskamerad: Jens Kiesele zwischen seinen Mitspielern Ümit Sen (links) und Felix Studer – Foto: Steven Van Veen
Jahrelang konnte sich der FV Sulz auf die Treffsicherheit seines Stürmers Jens Kiesele verlassen. Im sonntägigen Heimspiel gegen den SC Offenburg will der 36-Jährige seine Fußballer-Laufbahn beenden.
Sein vorerst letztes Meisterschaftstor erzielte Jens Kiesele am 31. Mai beim 5:2-Erfolg der Sulzer im Bezirksliga-Derby beim FSV Seelbach. "Es ist beeindruckend, wie er das macht", berichtete ein Zuschauer: "Kiesele bekam den Ball nahe der Seitenlinie. Er zog sofort in die Mitte und es war zu sehen, dass er mit links schießen würde. Niemand konnte ihn aber daran hindern, von der Strafraumgrenze den Ball in den Winkel zu jagen." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.