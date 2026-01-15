– Foto: Lea Bindewald

"Es überwiegt im Gesamtfazit eine positive Bewertung der Hinrunde" FuPa-Wintercheck mit dem VfB Fallersleben II Verlinkte Inhalte BZL Braunschw. St. 1 Fallersleben II Cedric Wienhold

Aktuell befinden sich die Mannschaften der Bezirksliga Braunschweig in der Winterpause oder starten so langsam in dei Vorbereitung, weshalb der Ball auf den Plätzen der Region wenig bis gar nicht rollt. Dennoch interessieren wir uns was in der Winterpause bei den Teams so los ist. Cedric Wienhold Trainer vom VfB Fallersleben II gibt uns ein paar Insights.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen? Wir haben in dieser Winterpause bewusst eine etwas längere Pause eingelegt, da wir gemerkt haben, dass wir diese dringend brauchen – gerade nach der anstrengenden und vor allem langen Saison im letzten Sommer. Nach dem Relegationsspiel hatten wir nur eine Woche Pause, bevor wir direkt in die Sommervorbereitung gestartet sind. Das hat man im Verlauf der Saison deutlich gemerkt, da wir zunehmend mit Verletzungen und Erschöpfung zu kämpfen hatten. Unsere Winterpause begann direkt nach dem letzten Spiel im vergangenen Jahr und endete nun am 14.01. In der Vorbereitung werden wir einige A-Jugendliche dazubekommen, die sich gerne für die nächste Saison bei uns zeigen möchten. Außerdem haben wir schöne Testspiele geplant, in denen wir gegen starke Kreis- und Bezirksligisten antreten werden. Als Team haben wir uns außerdem dafür entschieden, gemeinsam zwei bis drei Mal einen Spinningkurs zu besuchen und zusätzlich als Mannschaft unsere Padelanlage vom VfB zu nutzen, um gezielt am Teambuilding zu arbeiten. Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf? Grundsätzlich zeigt sich die Mannschaft mit der Hinrunde zufrieden. Als Aufsteiger konnten 17 Punkte gesammelt werden, was insgesamt als solide Leistung einzuordnen ist. Das 6:0 am letzten Spieltag in Vorsfelde hinterließ jedoch noch einen nachhaltigen Eindruck, da man mit dieser deutlichen Niederlage in die Winterpause gegangen ist. Dennoch überwiegt im Gesamtfazit eine positive Bewertung der Hinrunde. Nach dem letzten Spieltag wurde die erste Saisonhälfte innerhalb der Mannschaft gemeinsam analysiert. Dabei wurde deutlich, dass durchaus ein Punkteplus von bis zu sechs Zählern möglich gewesen wäre, diese jedoch aufgrund von Unerfahrenheit, fehlender Abgeklärtheit und einer unzureichenden Chancenverwertung nicht realisiert werden konnten.

Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft? Der Saisonstart gestaltete sich für die Mannschaft äußerst erfolgreich. Bereits am ersten Spieltag konnten drei wichtige Punkte eingefahren werden, was einen gelungenen, jedoch keinesfalls selbstverständlichen Auftakt darstellte. In der Hinrunde präsentierte sich das Team spielerisch in vielen Begegnungen auf einem sehr guten Niveau und konnte mit nahezu allen Gegnern mithalten oder war phasenweise sogar die spielbestimmende Mannschaft. Auch im körperlichen Bereich zeigte die Mannschaft im Verlauf der Hinrunde eine positive Entwicklung, die sich spürbar auf die Gesamtleistung auswirkte. Torhüter Max Mohnke fand sich schnell in der Bezirksliga zurecht und überzeugte durch konstant starke Leistungen, mit denen er sich mehrfach auszeichnen konnte. Mit Blick auf die Rückrunde kann zudem die Rückkehr von Leon Rauth nach langer Verletzung verzeichnet werden. Damit stehen der Mannschaft künftig regelmäßig zwei leistungsstarke Torhüter zur Verfügung, was zusätzliche Stabilität verleiht. In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan? In der Hinrunde zeigte die Mannschaft in zu vielen Spielsituationen nicht die nötige Konzentration und Konsequenz. Durch einfache Fehler wurden dem Gegner wiederholt Chancen ermöglicht. Zudem fehlte im letzten Drittel häufig die Durchschlagskraft, sodass die Fehler der Gegner nicht konsequent genug genutzt und bestraft wurden. In der Vorbereitung gilt es nun, gezielt an der Chancenverwertung zu arbeiten und insbesondere im Defensivbereich jede Spielsituation mit maximaler Aufmerksamkeit und Konsequenz zu verteidigen. Gelingt es, diese Punkte umzusetzen, ist die Mannschaft überzeugt, in der Rückrunde Spiele für sich entscheiden zu können, die in der Hinrunde noch verloren gingen. Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde? Wir sind fest davon überzeugt, dass die Umsetzung der zuvor genannten Punkte sowie die Unterstützung durch unsere offensiven Winterverstärkungen dazu beitragen werden, dass der Klassenerhalt gelingt. Das Ziel der Mannschaft ist es, am Ende der Saison einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Gleichzeitig ist allen bewusst, dass dafür noch einmal eine deutliche Leistungssteigerung notwendig sein wird. Nichtsdestotrotz freuen sich alle Beteiligten darauf, dass die Vorbereitung am 14.01. beginnt und die Mission Klassenerhalt weiter vorangetrieben werden kann.