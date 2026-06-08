"Es tut weh" - Volkmarode siegt, steigt aber dennoch mit Vahdet ab

– Foto: L. Höthke & J. Jansen

Der SC Rot-Weiß Volkmarode hat sich mit einem 2:0-Heimsieg gegen den TSC Vahdet Braunschweig aus der Landesliga-Saison verabschiedet. Trotz des Erfolges steht für die Gastgeber am Ende der Abstieg fest, da Egestorf-Langreder nicht in die Regionalliga aufsteigen konnte. Auch die Gäste müssen in die Bezirksliga runtergehen.

Trainer Collin Gerstung hatte bereits vor der Partie betont, „unbedingt das letzte Spiel gewinnen“ und „die Saison positiv zu Ende bringen“ zu wollen. Die erste Halbzeit beschrieb er als „recht ausgeglichen“. Man habe „von Anfang an gemerkt, dass es für beide Mannschaften um viel ging“. Große Torchancen blieben zunächst aus, weshalb das 0:0 zur Pause laut Gerstung „leistungsgerecht“ gewesen sei.

Umstellungen zur Pause bringen den Sieg Nach dem Seitenwechsel erhöhte Volkmarode den Druck deutlich. „Wir haben ein, zwei Dinge angesprochen, umgestellt und uns vorgenommen, in der zweiten Halbzeit mehr zu investieren. Das haben wir auch sehr, sehr gut gemacht“, erklärte Gerstung. Direkt nach Wiederbeginn erspielte sich die Mannschaft mehrere hochkarätige Chancen, ehe Henri Pascal Winter in der 63. Minute die Führung erzielte. Nur sechs Minuten später erhöhte Maximilian Maire auf 2:0. Gerstung lobte besonders den Treffer zum 1:0: „Beim ersten Tor hat Henry mit einer richtigen Überzeugung den Abschluss gesucht.“ Auch das zweite Tor sei „Dienst der Mannschaft durchs Anlaufen“ gewesen.