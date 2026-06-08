"Es tut weh" - Volkmarode siegt, steigt aber dennoch mit Vahdet ab

Der SC Rot-Weiß Volkmarode hat sich mit einem 2:0-Heimsieg gegen den TSC Vahdet Braunschweig aus der Landesliga-Saison verabschiedet. Trotz des Erfolges steht für die Gastgeber am Ende der Abstieg fest, da Egestorf-Langreder nicht in die Regionalliga aufsteigen konnte. Auch die Gäste müssen in die Bezirksliga runtergehen.
Trainer Collin Gerstung hatte bereits vor der Partie betont, „unbedingt das letzte Spiel gewinnen“ und „die Saison positiv zu Ende bringen“ zu wollen. Die erste Halbzeit beschrieb er als „recht ausgeglichen“. Man habe „von Anfang an gemerkt, dass es für beide Mannschaften um viel ging“. Große Torchancen blieben zunächst aus, weshalb das 0:0 zur Pause laut Gerstung „leistungsgerecht“ gewesen sei.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Volkmarode den Druck deutlich. „Wir haben ein, zwei Dinge angesprochen, umgestellt und uns vorgenommen, in der zweiten Halbzeit mehr zu investieren. Das haben wir auch sehr, sehr gut gemacht“, erklärte Gerstung. Direkt nach Wiederbeginn erspielte sich die Mannschaft mehrere hochkarätige Chancen, ehe Henri Pascal Winter in der 63. Minute die Führung erzielte. Nur sechs Minuten später erhöhte Maximilian Maire auf 2:0.
Gerstung lobte besonders den Treffer zum 1:0: „Beim ersten Tor hat Henry mit einer richtigen Überzeugung den Abschluss gesucht.“ Auch das zweite Tor sei „Dienst der Mannschaft durchs Anlaufen“ gewesen.
Trotz des Erfolges überwog nach dem Spiel die Enttäuschung über den Abstieg. „Am Ende tut es noch mehr weh, dass es sportlich gereicht hat, aber aufgrund der ganzen Konstellationen wir dann absteigen müssen“, sagte der Coach. Gleichzeitig hob er den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft hervor: „Alle Jungs haben Bock auf das Projekt, Bock auf Volkmarode, Bock aufeinander.“ Neben Volkmarode muss auch Vahdet als Tabellendreizehnter den Gang in die Bezirksliga gehen. Zuletzt spielte der TSC 2012/2013 in der Bezirksliga.
Besonders bitter sei für ihn gewesen, dass die Anzahl der Absteiger nicht frühzeitig festgestanden habe. Dennoch zog Gerstung ein positives Fazit: „Wir haben uns aber, glaube ich, dennoch in der Liga gut entwickelt, gut verkauft und positiv, trotz Abstieg, die Saison heute beendet.“
Nun geht es für beide Teams in der Bezirksliga neu los. Wir von FuPa wünschen viel Glück.