Es tut sich was in Wasserliesch und Oberbillig

Vor der Winterpause lief nicht mehr viel zusammen beim SV Viktoria Wasserliesch/Oberbillig. Nach nur zwei Punkten aus fünf Spielen rutschte Carlo Lamberts Team auf Platz acht der Tabelle der Kreisliga B 11 ab.
Der Start nach der Winterpause gelang jedoch eindrucksvoll: Mit 2:1 setzten sich die Blau-Weißen am Sonntag beim bisherigen Spitzenreiter SG Wincheringen/Merzkirchen durch. Mit Mathis Meijer (19) und Niklas Wacht (23) trafen zwei Spieler aus der jungen Garde. Bereits nach gut einer halben Stunde lagen die Gäste komfortabel mit 2:0 vorne.
Nach dem Wincheringer Anschlusstreffer durch Nico Denis wurde es in der Schlussviertelstunde zwar noch einmal eng, unterm Strich gewann die Lambert-Elf aber verdient. Ein Extra-Lob verteilte der Coach an seine Viererkette mit Jeremy Himpler, Robin Zimmer, Jan Baudner und Marc Schmid. Torwart Florian Gottlieb zog sich bereits im ersten Durchgang eine muskuläre Verletzung zu, biss sich aber bis zum Abpfiff durch.
„Mir war klar, was uns auf dem Merzkirchener Hartplatz vor einer stattlichen Kulisse und gegen einen starken Gegner erwartet. Deshalb haben wir in der Wintervorbereitung auch viel auf dem Hartplatz in Konz-Karthaus trainiert“, sagt der Wasserliescher Coach. Man habe den Kampf vor rund 250 Zuschauern angenommen. „Jeder hat sich in alles reingeschmissen. Das habe ich in der Form so nicht unbedingt erwartet. Es gab schon Zeiten, in denen wir das am Ende nicht so durchgehalten hätten“, gibt Lambert zu.
Vom überraschenden Dreier im Saargau erhofft sich das Wasserliescher Urgestein – der frühere Spieler sitzt seit fünf Jahren wieder auf der Trainerbank – eine Signalwirkung. „Aktuell sind wir Sechster. Eine solche Platzierung könnte ich mir auch am Ende vorstellen, gerne auch noch einen Rang höher.“
Die Entwicklung junger Kräfte ist Lambert mindestens genauso wichtig wie eine bestimmte Platzierung. Talente wie Meijer und Himpler – beide können noch A-Jugend spielen – sieht er auf einem vielversprechenden Weg. Mit Gustav Disch steht bereits der nächste Teenager bereit. Im April wird zudem Iason Papadopoulos spielberechtigt. Der Oberbilliger kam von der U19 der Trierer Eintracht zurück zu seinem Heimatverein. Mit der Rückkehr von Routiniers wie dem für längere Zeit nach Dubai gezogenen Dominic Mainzer und des schwer verletzten Mike Herresthal rechnet Lambert unterdessen nicht mehr.
Gerne würde er seine Mannschaft als gute Adresse für Spieler etablieren, die zwar höher spielen könnten, aus verschiedenen Gründen aber im Kreisfußball bleiben wollen. „Wir wollen aber auch die Erfahreneren halten“, sagt Lambert und ist froh, bereits die Zusage von Jan Baudner für die neue Saison vorliegen zu haben. „Die Mischung macht’s.“
In Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen höre er immer wieder, dass im Winter nur auf dem Hartplatz trainiert werde. Doch Lambert arbeitet an Veränderungen und hofft, Anfang kommenden Jahres eventuell den Kunstrasen in Wiltingen nutzen zu können.
Es tut sich also einiges in Wasserliesch und Oberbillig – auch im Umfeld. Mangels ausreichend vieler Schiedsrichter drohte dem Team zeitweise sogar der Zwangsabstieg. Auch dank Lamberts Einsatz stehen inzwischen vier Unparteiische zur Verfügung – darunter zwei aus den eigenen Reihen.
Nach dem gelungenen Start blicken sie beim SVWO nun mit umso größerer Vorfreude auf das nächste Derby: Am Sonntag ab 14.30 Uhr steht das Heimspiel gegen den FC Könen an. „Sie haben sich im Winter verstärkt, und ich glaube, dass sie noch einmal ins Aufstiegsrennen eingreifen wollen“, sagt Lambert. Könen habe andere Möglichkeiten und höhere Ansprüche als sein Verein. „Es ist immer ein besonderes Spiel für uns – wir wollen da alles reinwerfen.“
Beim Versuch, den zweiten Sieg nach der Winterpause einzufahren, könnte auch Kapitän Julius Jost nach auskurierter Grippe wieder mitwirken.