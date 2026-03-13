Es tut sich was in Wasserliesch und Oberbillig B 11: Carlo Lambert und sein Team setzen gleich zum Start ein Ausrufezeichen — und freuen sich nun umso mehr aufs nächste Derby. von Andreas Arens · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Carlo Lambert und seine Mannschaft sind stark aus der Winterpause heraus gestartet. – Foto: Alfred Weinandy/Archiv

Vor der Winterpause lief nicht mehr viel zusammen beim SV Viktoria Wasserliesch/Oberbillig. Nach nur zwei Punkten aus fünf Spielen rutschte Carlo Lamberts Team auf Platz acht der Tabelle der Kreisliga B 11 ab.

Der Start nach der Winterpause gelang jedoch eindrucksvoll: Mit 2:1 setzten sich die Blau-Weißen am Sonntag beim bisherigen Spitzenreiter SG Wincheringen/Merzkirchen durch. Mit Mathis Meijer (19) und Niklas Wacht (23) trafen zwei Spieler aus der jungen Garde. Bereits nach gut einer halben Stunde lagen die Gäste komfortabel mit 2:0 vorne. Nach dem Wincheringer Anschlusstreffer durch Nico Denis wurde es in der Schlussviertelstunde zwar noch einmal eng, unterm Strich gewann die Lambert-Elf aber verdient. Ein Extra-Lob verteilte der Coach an seine Viererkette mit Jeremy Himpler, Robin Zimmer, Jan Baudner und Marc Schmid. Torwart Florian Gottlieb zog sich bereits im ersten Durchgang eine muskuläre Verletzung zu, biss sich aber bis zum Abpfiff durch.

„Mir war klar, was uns auf dem Merzkirchener Hartplatz vor einer stattlichen Kulisse und gegen einen starken Gegner erwartet. Deshalb haben wir in der Wintervorbereitung auch viel auf dem Hartplatz in Konz-Karthaus trainiert“, sagt der Wasserliescher Coach. Man habe den Kampf vor rund 250 Zuschauern angenommen. „Jeder hat sich in alles reingeschmissen. Das habe ich in der Form so nicht unbedingt erwartet. Es gab schon Zeiten, in denen wir das am Ende nicht so durchgehalten hätten“, gibt Lambert zu. Vom überraschenden Dreier im Saargau erhofft sich das Wasserliescher Urgestein – der frühere Spieler sitzt seit fünf Jahren wieder auf der Trainerbank – eine Signalwirkung. „Aktuell sind wir Sechster. Eine solche Platzierung könnte ich mir auch am Ende vorstellen, gerne auch noch einen Rang höher.“