Es tut sich viel beim VfR Linden-Neusen !

Nachdem bereits Ende November die Baumaßnahmen für den Kunstrasenplatz begonnen haben, fiebert man im Dorf der geplanten Rückkehr auf die heimische Anlage entgegen. Diese soll, wenn alles gut läuft, bereits Ende März möglich sein. Nach über einem Jahr ist das Bedürfnis groß, endlich wieder auf der Lindener Straße seine Heimspiele auszurichten.

Auch im sportlichen Bereich sind bereits erste Entscheidungen gefallen. So hat man bereits vor Weihnachten mit dem aktuellen Trainerteam Andi Kusmierz und Holger Renn vereinbart, die Zusammenarbeit zur neuen Saison fortzusetzen, unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Trotz des überraschenden und harten Umbruchs im Sommer haben die Trainer die Herausforderung angenommen in dem Wissen, dass es eine harte Saison werden wird und es nur um den Klassenerhalt gehen kann.

"Holger und Kuzze identifizeren sich zu 100% mit dem Verein und der Mannschaft, und auch das Umfeld in Linden-Neusen zeigt sich sehr zufrieden mit der Arbeit des Trainerteams und der Mannschaft" resümiert Dominik Kann, Vorstandsmitglied des VfR. "Wenn man bedenkt, welches Durcheinander sie im Sommer übernommen haben, so ist es ihnen dennoch gelungenen, neue Leidenschaft in der Mannschaft zu entfachen, die letztes Jahr noch als Reserve-Mannschaft in der Kreisliga C aktiv war. Alle ziehen mit und verfolgen gemeinsam das Ziel, dass auch in der kommenden Saison wieder B-Liga-Fussball in Linden-Neusen gespielt wird."