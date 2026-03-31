»Es tut mir stark weh«: Kulhanek nicht mehr Holzfreyung-Trainer Der 38-jähriger Offensivspieler und Kreisklassen-Aufsteiger trennen sich nach gemeinsamen Gespräch +++ Zukunft beiderseits noch offen +++ von Helmut Weigerstorfer · Heute, 09:20 Uhr · 0 Leser

Petr Kulhanek wird aller Voraussicht nach im Sommer einen neuen Verein übernehmen. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Es war eine Zusammenarbeit, die weit über das Sportliche hinausging. Weil mit dem Kreisklassen-Aufstieg 2025 dem FRG-Hallencup 2024 zwei überragende Erfolge gemeinsam gefeiert werden konnten. Aber vor allem, weil es auch im zwischenmenschlichen Bereich stimmte. Doch die Mechanismen des Fußball-Geschäftes haben wieder einmal zugeschlagen: Petr Kulhanek ist nach fast drei Jahren nicht mehr Trainer der DJK Holzfreyung. Darauf einigten sich beide Parteien in einem gemeinsamen Gespräch.

"Wir waren uns einig, dass die Mannschaft eine neue Ansprache braucht", spricht DJK-Chef Tobias Anetzberger für sich - und auch Petr Kulhanek. Zwar steuert Holzfreyung mit derzeit acht Punkten Vorsprung auf die Relegationsplätze auf den direkten Klassenerhalt zu. Dennoch scheint es zwischen Trainer und Team nicht mehr gepasst zu haben. Doppelt bitter, weil Kulhanek im nur wenige Kilometer entfernten Hemerau lebt. Man trennt sich im Guten, wie beide Seiten betonen - die gegenseitige Wertschätzung ist nach wie vor gegeben. "Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen drei Jahren. Der Aufstieg Kreisklasse, Landkreismeisterschaft - überragend, was Petr geleistet hat", lobt Vereinsvorsitzender Anetzberger den scheidenden Coach. Bei den Worten schwingt hörbar eine gehörige Portion Traurigkeit mit.