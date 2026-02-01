"Es tut der Seele gut, dass man gewinnt" - Kahvic im Anflug

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat im Abstiegskampf der 3. Liga ein deutliches Lebenszeichen gesendet. Beim 1:0-Sieg gegen den bisherigen Tabellenführer MSV Duisburg gelang der zweite Erfolg in Serie, nachdem bereits das Spiel in Aue gewonnen worden war. Das entscheidende Tor erzielte Neuzugang El-Zein in der 27. Minute. In der Tabelle ist der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf einen Punkt geschrumpft; Rang 16 belegt aktuell der 1. FC Saarbrücken mit 23 Zählern.

Mittelfeldspieler Dennis Dressel sprach von einem „extrem wichtigen Sieg“ und ordnete den Erfolg dennoch nüchtern ein: „Wir haben verdient gewonnen und hätten das Spiel eigentlich früher killen müssen. Wir müssen trotzdem jetzt ruhig bleiben, es war jetzt ein Sieg.“ Gleichzeitig sieht er eine klare Entwicklung: „Es zeigt, dass wir einfach gegen jeden in der Liga mithalten können und uns vor keinem Verstecken brauchen.“

Der Sieg habe vor allem mental Wirkung entfaltet. „Ja, definitiv haben wir Selbstvertrauen getankt, der Sieg tut extrem gut. Jetzt ist es mal wieder ein bisschen spannender da unten, man ist wieder ein bisschen zusammengerückt. Darauf lässt sich jetzt aufbauen, das Selbstvertrauen müssen wir irgendwie in die nächste Woche mitnehmen.“

Auch spielerisch erkennt er Fortschritte: „Es funktioniert auch die Spielanlage, wir haben schönen Fußball gespielt. Wir hatten eigentlich noch mehr Chancen, wo wir dann das zweite Tor machen müssen.“

Schmitt: „Wir hatten nichts zu verlieren“

Torhüter Max Schmitt beschreibt den Erfolg gegen den Tabellenführer als außergewöhnlich: „Das wir Duisburg geschlagen haben, ist unglaublich. Wir sind in das Spiel reingegangen und hatten nichts zu verlieren. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, am Ende dagegengehalten und verdient hier die drei Punkte behalten.“

Sein Stimme war heißer, vor allem auch wegen folgenden Abläufen: „Die Spieler nach dem langen Ball rausschicken, schauen dass sie immer am Stürmer sind wenn der Ball auf außen ist und das wir am 16er Kontakt haben, dass wir da dran sind.“ Gleichzeitig wollte er das Tempo im Spiel nicht rausnehmen: „Ich bin ein Freund davon, in manchen Situationen das Spiel schnell zu machen, weil der Gegner ist unsortiert.“

Das Selbstverständnis der Mannschaft wächst: „Ich glaube, wir nehmen mit, dass wir in der Liga absolut jede Mannschaft schlagen können. Wenn wir unser Ding durchziehen, haben wir richtig Qualität und den Schwung müssen wir jetzt einfach mitnehmen.“

Unsöld: „Es tut der Seele gut“

Co-Trainer Oliver Unsöld spricht von einem emotional wichtigen Moment: „Es tut der Seele gut das man gewinnt. Mich freut es für die Jungs, dass sie endlich für das belohnt werden, für diesen Aufwand den sie betreiben und das es so langsam mal Früchte trägt, was wir gesät haben.“ Gleichzeitig mahnt er zur Bodenhaftung: „Aber trotzdem ist es ein ganz normales Spiel wie jedes andere auch und wir haben noch nichts erreicht. Wir haben noch einen langen Weg vor uns.“



Unsöld hat eine größere Vergangenheit beim SSV und sagte folgendes zur Frage wie sehr er seine Zeit als Co-Trainer hier genießt: "Ich sag es immer wieder, das ist ein alter Spruch, das müsst ihr immer wieder hören. Es geht nicht um mich, ich helfe da wo es geht und ich unterstütze wo es geht. Natürlich sind Siege schöner als Niederlagen."

Die Mannschaft definiert sich über Einsatz: "So wie die Jungs sich hier reinhauen, wo jeder für die andere kämpft und jeder für die anderen die Meter macht. Das zeichnet einfach das Team aus und was sie für einen Charakter haben.“ Unsöld betont den Teamgedanken: „Wir sind ein Team, da gehört jeder dazu: egal ob alt, neu, jung oder erst seit kurzem da, sondern wir sind alle zusammen.“

Schwarz: „Die Basis ist zu Null spielen“

Geschäftsführer Stephan Schwarz sieht eine kollektive Leistung und sagte folgendes über den zweiten Sieg in Folge: „Es ist doch umso schöner, dass es heute mal wieder so weit ist und die Mannschaft hat es sich redlich verdient. An alle ein Kompliment: Trainerteam, Zuschauer, Mannschaft.“ Entscheidend sei die defensive Stabilität, die auch unter anderem die Neuzugänge mit reinbringen: „Das machen sie mit Bravour, zwei Spiele in Folge zu Null. Das ist einfach die Basis, erfolgreich Fußball spielen zu können.“

Der Blick richtet sich sofort nach vorne. „Man muss sagen, für uns ist jedes Spiel wichtig.“ Schon jetzt gehe der Fokus auf die nächste Aufgabe: „Die Mannschaft und das Trainerteam haben ab morgen wieder spätestens den Blick nach vorne auf das Spiel am Freitagabend bei Waldhof Mannheim.“

Auch personell bleibt Bewegung möglich: „Wir halten immer die Augen und Ohren offen. Also es passieren im Fußball ja oft auch verrückte Dinge.“ Zur Rückkehr von Aleksandar Kahvic sagt Schwarz: „Tatsächlich ist es so Aufgrund der Insolvenz von NK Domzale sind wir in den letzten Zügen Kahvic zurückzuholen. Dann ist er Teil von und dann muss er sich hier einbringen und Gas geben. Weil die Jungs zeigen es, dass sie das verdient haben, was sie hier machen. Morgen wird hoffentlich alles in trockenen Tüchern sein.“

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat damit im Abstiegskampf nicht nur Punkte gesammelt, sondern vor allem ein Signal gesendet: Die Mannschaft glaubt wieder an sich – und arbeitet daran, diesen Schwung in die entscheidenden Wochen mitzunehmen.