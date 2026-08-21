Der 5. Spieltag in der Regionalliga Bayern steht an. Eine Partie ist schon gespielt: Weil der TSV 1860 München am Samstag im DFB-Pokal im Einsatz ist und zuhause den Zweitligisten Holstein Kiel empfängt, fand die Partie der Löwen in Aubstadt (3:2) schon am Dienstag statt. Am morgigen Freitag ist der VfB Eichstätt zu Gast beim Aufsteiger TSV Landsberg. Bei den Eichstättern ist nach drei Jahren Markus Mattes zurück auf der Trainerbank - und fuhr gegen Ansbach prompt den ersten Saisonsieg für den VfB ein. Hält der Mattes-Effekt auch in Landsberg an? Wir haben uns im Vorfeld der Partie mit dem 51-jährigen Karlshulder (Lkr. Neuburg-Schrobenhausen) unterhalten können.
FuPa: Wiedersehen macht Freude! Markus, du bist nicht nur zurück in Eichstätt, sondern auch in der Regionalliga Bayern.
Markus Mattes (51): Ich habe es durchaus vermisst, auf dem Platz zu stehen. Aber ich muss auch klar sagen: Es tat gut, mal rauszukommen aus dem Hamsterrad. Du musst dich ja praktisch immer nach dem Spielplan richten. Urlaub oder so ist nur in den Pausen möglich. Ich habe die freie Zeit genossen, vor allem auch meine Frau. (lacht)
Deine Rückkehr wurde prompt mit dem ersten Saisonsieg belohnt. Wie wertvoll war das nach den Unruhen und dem Kurswechsel im Verein?
Das hat der Mannschaft und dem ganzen Verein gut getan, keine Frage. Die Mannschaft hat sichtlich eine große Verunsicherung an den Tag gelegt. Die Abläufe haben nicht mehr funktioniert.
Was hast du konkret in der kurzen Zeit probiert, die dir blieb, der Mannschaft mit auf den Weg zu geben?
Es war enorm wichtig, defensive Stabilität reinzubringen und den Jungs Sicherheit zu geben. Das hat gegen Ansbach dann auch erfreulicherweise funktioniert. Aber Ansbach war nur der erste Schritt. Jetzt müssen wir noch an ein paar physischen Stellschrauben drehen...
Die Sommertransferperiode neigt sich dem Ende entgegen. Am 31. August schließt das Transferfenster. Tut sich ob des mäßigen Starts in Eichstätt noch was, oder sind die Aktivitäten des VfB abgeschlossen?
Wenn wir jetzt sagen würden, die Aktivitäten auf dem Transfermarkt wären abgeschlossen, dann wäre das naiv. Wenn sich noch eine Möglichkeit ergibt, dass wir uns verstärken können, dann werden wir diese Option freilich auch prüfen. Aber bekanntlich verfügen wir in Eichstätt über begrenzte finanzielle Mittel. Zum Glück sind wir bisher von großem Verletzungspech verschont geblieben. Bis auf Daniel Hofrichter, der einen Bänderriss auskuriert, und Noah Schneider, der mit einer Knöchelverletzung ausfällt, haben wir alle Mann zur Verfügung.
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Zudem im Fokus des 5. Spieltags: Das Augsburger Stadtderby zwischen den Schwabenrittern und dem FC Augsburg II.
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