FuPa: Wiedersehen macht Freude! Markus, du bist nicht nur zurück in Eichstätt, sondern auch in der Regionalliga Bayern. Markus Mattes (51): Ich habe es durchaus vermisst, auf dem Platz zu stehen. Aber ich muss auch klar sagen: Es tat gut, mal rauszukommen aus dem Hamsterrad. Du musst dich ja praktisch immer nach dem Spielplan richten. Urlaub oder so ist nur in den Pausen möglich. Ich habe die freie Zeit genossen, vor allem auch meine Frau. (lacht) Deine Rückkehr wurde prompt mit dem ersten Saisonsieg belohnt. Wie wertvoll war das nach den Unruhen und dem Kurswechsel im Verein? Das hat der Mannschaft und dem ganzen Verein gut getan, keine Frage. Die Mannschaft hat sichtlich eine große Verunsicherung an den Tag gelegt. Die Abläufe haben nicht mehr funktioniert.

Was hast du konkret in der kurzen Zeit probiert, die dir blieb, der Mannschaft mit auf den Weg zu geben? Es war enorm wichtig, defensive Stabilität reinzubringen und den Jungs Sicherheit zu geben. Das hat gegen Ansbach dann auch erfreulicherweise funktioniert. Aber Ansbach war nur der erste Schritt. Jetzt müssen wir noch an ein paar physischen Stellschrauben drehen...

Am Freitagabend geht`s mit dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger in Landsberg weiter. Der TSV wartet noch auf den ersten Sieg...Die Ausgangslage ist klar: Die Landsberger haben einen Punkt auf dem Konto, wir vier Zähler. Mit einem Heimsieg können sie mit uns gleichziehen. Sie werden daher alles versuchen, gegen uns den Dreier einzufahren. Die Landsberger haben zuletzt auf dem Transfermarkt gut nachgelegt, ich denke da beispielsweise an Halit Yilmaz. Das wird eine knackige Aufgabe für uns.

Die Sommertransferperiode neigt sich dem Ende entgegen. Am 31. August schließt das Transferfenster. Tut sich ob des mäßigen Starts in Eichstätt noch was, oder sind die Aktivitäten des VfB abgeschlossen?

Wenn wir jetzt sagen würden, die Aktivitäten auf dem Transfermarkt wären abgeschlossen, dann wäre das naiv. Wenn sich noch eine Möglichkeit ergibt, dass wir uns verstärken können, dann werden wir diese Option freilich auch prüfen. Aber bekanntlich verfügen wir in Eichstätt über begrenzte finanzielle Mittel. Zum Glück sind wir bisher von großem Verletzungspech verschont geblieben. Bis auf Daniel Hofrichter, der einen Bänderriss auskuriert, und Noah Schneider, der mit einer Knöchelverletzung ausfällt, haben wir alle Mann zur Verfügung.



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Zudem im Fokus des 5. Spieltags: Das Augsburger Stadtderby zwischen den Schwabenrittern und dem FC Augsburg II.

Die Partien des 5. Spieltags im Überblick:

Freitag