"Es tat gut, die Akkus aufzuladen" - Voxtrup bereit für den SC Melle

Trainer Alexander Heinz freut sich trotz der Unterbrechung auf die Rückkehr in den Ligaalltag: „Wir freuen uns, nach der wetterbedingten Zwangspause wieder ins Geschehen eingreifen zu können. Sicherlich hat uns diese Pause nicht wirklich in einen Rhythmus gebracht, aber es tat auch gut, etwas Abstand vom Spielgeschehen zu bekommen und die Akkus aufzuladen.“

Mit Blick auf den kommenden Gegner erwartet Heinz eine anspruchsvolle Aufgabe: „Mit Melle empfängt uns ein Gegner, der aufgrund der vielen Auswärts-Unentschieden gegen die Spitzenteams in der Tabelle nicht so gut platziert ist, wie er meiner Meinung nach eigentlich sein müsste.“ Besonders auf dem heimischen Kunstrasen sieht der Voxtruper Coach die Gastgeber stark: „Gerade zu Hause auf ihrem Kunstrasen sind sie sehr schwer zu schlagen.“

Trotzdem überwiegt beim VfR die Vorfreude auf den besonderen Rahmen: „Wir freuen uns auf das Flutlichtspiel am Freitagabend, das immer ein besonderes Flair hat“, so Heinz. Die Voxtruper wollen die Pause hinter sich lassen und mit frischer Energie in Melle punkten. Punkte gegen Melle waren in der Vergangenheit allerdings eher eine Rarität. Fünf der letzten sechs Aufeinandertreffen gingen an Melle.

Anpfiff der Flutlichtpartie ist dann am morgigen Freitag um 19.30 Uhr.