Es steht uns ein „Qatarstrophaler“ Sonntag bevor „De Qatarstrophalen Éilerenger Grottekick“ für den guten Zweck in Ehleringen

Wer dachte am Sonntag wäre WM-Finale, der wird enttäuscht: als Highlight in Luxemburg bestreitet die „Missioun Grottekick“ ein Charity-Spiel gegen die Veteranen des gastgebenden FC Ehleringen. FuPa hat im Vorfeld mit den Initiatoren gechattet.

Ein Wunsch wird am Sonntag in Ehleringen laut Wettervorhersage wohl nicht in Erfüllung gehen: unbestätigten Quellen zufolge hoffte man bei der „Missioun Grottekick“ insgeheim auf Schneefall für das „Grottekick Winter Game“ bzw. dem „Qatarstrophalen Éilerenger Grottekick“ wie die Veranstaltung offiziell heißt. Aber weshalb sollte es ausgerechnet einen weißen Grottenkick geben, wenn man in hiesigen Gefilden seit Jahren vergeblich auf eine weiße Weihnacht hofft?!

Missioun Grottekick: „Wir wollten ein Spiel austragen, das so ziemlich das komplette Gegenteil zum WM-Finale darstellt, Stichwort ehrlicher, lokaler Fußball gegenüber einer WM in Katar. Amateurfußball, mit dem sich die Menschen identifizieren können und auf dessen Niveau viel mehr Leute spielen, gegen Profifußball sozusagen - auch wenn sich in der 3.Division der eine oder andere sehr wohl für Lionel Messi hält. Auch der Platz unterstreicht diesen Kontrast ganz bewusst: einem klimatisierten Stadion mit 90.000 Plätzen steht der so ziemlich 'unbespielbarste' Platz Luxemburgs gegenüber.“

Wie man es fertiggebracht hat, die Klimaanlage im Ehleringer „Stade Fernand Schumann“ auf weit unter den Gefrierpunkt zu drehen und Katar damit auch von der Temperatur her in den Schatten zu stellen – oder ob es sich schlicht um einen Defekt der Klimaanlage handelt – wollte man FuPa gegenüber nicht preisgeben. Die Stoßgebete von Seiten der Gemeinde Sanem auf ein Ausbleiben von Schnee werden dagegen wohl erhört werden. Kalt wird es trotzdem, weshalb sich die Gastgeber vom FC Ehleringen sicherlich in ihrem schmucken Chalet etwas haben einfallen lassen, damit sich alle Anwesenden aufwärmen können.

Der gute Zweck

Über Taktikspekulationen und ähnliche Voranalysen legen wir an dieser Stelle getrost den Mantel des Schweigens. Viel wichtiger ist, dass es bei diesem „Anti-Finale“ des Endspiels in Katar um den guten Zweck geht. Für min. zehn Euro kann man sich am Sonntag am Eingang ein T-Shirt erwerben und es wird ein von allen Spielern der luxemburgischen Nationalmannschaft unterzeichnetes Trikot über eine Tombola verlost. Die Erlöse gehen an die Aktion „Île aux Clowns“, deren Clowns u.a. in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen für gute Laune bei Kindern und Menschen in Not sorgen.

FuPa berichtet vom „Qatarstrophalen Éilerenger Grottekick“ per Liveticker, Fotos und falls irgendwie möglich auch per Video. Anstoß ist am Sonntag um 14 Uhr auf dem Ehleringer Fußballplatz.