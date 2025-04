Es steht kein Sportplatz zur Verfügung

Man könnte denken, es handelt sich um einen Schildbürgerstreich. Das für Donnerstagabend 19.30 Uhr Kreisliga-Spiel der Staffel B musste abgesagt werden. Das Spiel war auf dem Kunstrasenplatz am Limberg angesetzt. Auf dem ehemaligen Kasernengelände in Osnabrück Dodesheide trägt Blau Weiß Schinkel während der andauernden Umbaumassnahme der heimischen Sportanlage am Gretescher Weg in Osnabrück seine Heimspiele aus.