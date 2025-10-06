"Es steckte auch Top-Spiel drin" – Jan Wellem rettet Punkt

Die DJK Südwest bleibt dank des 3:1-Erfolgs beim TFC Köln an der Spitzengruppe dran. – Foto: DJK Südwest

Ein Spieltag der es in sich hatte: Im Topspiel der Liga trennten sich der SSV Jan Wellem und die SpVg Rheindörfer nach packenden 97 Minuten 1:1. Tabellenführer Schönenbach blieb dagegen auch in Unterzahl ungeschlagen und feierte beim FC Rheinsüd seinen sechsten Sieg in Serie. Während Deutz 05 an beiden vorbeizog und nun erster Verfolger ist, gab es auch einen Trainerrücktritt in der Staffel 1.

Südwest setzt Serie fort

Die DJK Südwest Köln hat ihre kleine Erfolgsserie ausgebaut und blieb auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen. Beim 3:1-Auswärtssieg beim Türkischen FC Köln legten die Gäste früh den Grundstein. Während Südwest in Schlagdistanz zur Spitzengruppe bleibt, steckt der TFC nach vier Spielen ohne Sieg im Tabellenkeller fest. Schon früh legte Südwest den Grundstein: Leonhard Breer traf in der 8. Minute zur Führung, kurz vor der Pause erhöhte Hannes Laege auf 0:2 (42.). Der TFC kam durch Ugur Kiracti direkt nach dem Seitenwechsel sehenswert zurück (47.) und hatte durch Tugra Mercan sogar die Chance auf den Ausgleich. Doch am Ende machten die Gäste den Sack zu: In der Nachspielzeit legte Philipp Graf für seinen Bruder Hendrik auf, der zum 1:3-Endstand traf (90.+5.).

Kahraman: "Kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen" Für TFC-Coach Oguz Kahraman war es ein bitterer Nachmittag, obwohl er viele positive Ansätze sah: „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, wir haben mehr Ballbesitz gehabt, hatten gute Ballstaffetten und haben versucht, weitestgehend das Spiel zu bestimmen. Letztendlich haben wir zwei Tore dem Gegner geschenkt.“ Der Anschlusstreffer sei eigentlich die perfekte Ausgangssituation gewesen, „als wir noch 43 Minuten zu spielen hatten“, erklärte Kahraman, „aber wir haben uns für die Mühe nicht belohnt.“ Die beiden Gegentreffer im ersten Durchgang seien zu einfach gefallen: „Das gesamte Spiel war eigentlich auf lange, hohe Bälle ausgelegt. Das hat zweimal geklappt, aber ansonsten standen wir gut.“ Dennoch blickt er nach vorn: „Ich bin mit meiner Mannschaft total im Reinen, weil sie alles gegeben hat. Wenn wir so weitermachen, werden wir die nötigen Punkte sammeln.“ Errens: "So schreibt der Fußball seine Geschichten" Südwest-Trainer Daniel Errens sprach dagegen von einem verdienten Sieg seiner Elf: „Es war ein sehr intensives Spiel. Wir hatten uns vorgenommen, dem TFC möglichst wenig Spielanteile zu geben. Deswegen haben wir ein Spiel mit intensivem Pressing gestaltet.“ Vor allem die erste Halbzeit habe ihn überzeugt: „Wir gehen mit 1:0 in Führung, das zweite Tor entsteht aus einem Nachschuss – mit der ersten Halbzeit bin ich mehr als zufrieden.“ Auch die Rückkehr der Graf-Zwillinge hob Errens hervor: „So schreibt der Fußball seine Geschichten und dann legt der Bruder dem Zwillingsbruder in der 95. Minute das Tor auf, sodass der Sack zu war.“

Per Last-Minute-Treffer zum sechsten Sieg Der SV Schönenbach bleibt das Maß der Dinge in der Bezirksliga Mittelrhein Staffel 1. Beim FC Rheinsüd Köln setzte sich der Tabellenführer dank eines späten Tores in Unterzahl mit 2:1 durch und feierte den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Rheinsüd mit starkem Auftritt Die Hausherren hielten lange stark dagegen und verpassten es, ihre Chancen zu nutzen. Trainer Stefan Krämer zeigte sich nach Abpfiff enttäuscht: „Es ist brutal ärgerlich für uns, dass wir wieder als Verlierer vom Platz gehen. Wir haben heute definitiv ein sehr gutes Spiel gemacht. Über die komplette Spielzeit sind wir näher am Sieg gewesen und haben die größeren Torchancen gehabt.“ Führung, Ausgleich und späte Entscheidung Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Gabriel Werner die Gäste kurz nach Wiederbeginn in Führung (49.). Rheinsüd steckte nicht auf und glich in der 87. Minute durch Malte Kuhn aus. Doch in der Nachspielzeit schlug Schönenbach erneut zu: Paul Mouele-Zinga markierte in der fünften Minute der Nachspielzeit das 1:2. Krämer sah seine Mannschaft trotz guter Leistung wieder ohne Ertrag: „Wir drücken weiter, um auch das Spiel tatsächlich noch zu gewinnen und bekommen noch einmal einen Ball hinter die Kette in der 95. Minute, den wir nicht gut verteidigen. Am Ende des Tages hat dann einfach die abgezocktere Mannschaft, die effektiver vorm Tor war, gewonnen.“ Schönenbach bleibt makellos Mit nun 18 Punkten aus sechs Spielen verteidigt Schönenbach die Tabellenführung souverän. Für Rheinsüd bleibt dagegen der Frust: Trotz ordentlicher Auftritte und guter Chancen steht man erneut mit leeren Händen da. Krämer richtet den Blick dennoch nach vorne: „Wir hören nicht auf und wir werden uns schütteln und am Dienstag wieder versuchen, daran anzuknüpfen. Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht, wollen uns aber unbedingt auch wieder belohnen.“

Remis im Kellerduell zwischen Zündorf und Bergfried Im Kellerduell trennten sich der FC Germania Zündorf und der SV Bergfried Leverkusen mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams verpassten damit den erhofften Befreiungsschlag: Bergfried steht nun bei fünf Punkten auf Rang 11, Zündorf bleibt mit vier Zählern einen Platz dahinter. Die Gastgeber erwischten den besseren Start: Nikolaos Giapoutzidis brachte Zündorf schon in der 6. Minute in Führung. In dieser Phase war Germania tonangebend und hätte, wie Co-Trainer Yanik Gilles betonte, „eigentlich auch das 2:0 machen müssen“. Stattdessen kämpfte sich Bergfried zurück ins Spiel und erarbeitete sich noch vor der Pause Chancen zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel drehte der Gast die Partie: Timo Lutz glich kurz nach Wiederanpfiff aus (48.), ehe René Rekus in der 58. Minute das 2:1 für Bergfried erzielte. „Wir hatten eine richtig gute Phase und müssen das 3:1 machen, dann ist der Deckel drauf“, ärgerte sich Trainer Hannes Diekamp. Doch es kam anders: Ein verlorener eigener Einwurf leitete das 2:2 ein, das Nick Peters sehenswert in den Winkel vollendete (67.). Offener Schlagabtausch in der Schluss-Viertelstunde In der Schlussphase war es ein offener Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Gilles fasste zusammen: „Am Ende hätte es auch 3:2 für irgendjemanden ausgehen können. Unterm Strich ist 2:2 schon das gerechte Ergebnis für alle Parteien.“ Diekamp sah seine Elf über weite Strecken auf dem richtigen Weg, haderte aber mit Details: „60, 65, 70 Minuten richtig gut gespielt, viele Torchancen rausgespielt, aber leider haben wir gerade nicht das Glück. Das müssen wir uns erarbeiten, dann wird das Glück auch wieder den Weg zu uns zurückfinden.“ Auch Gilles war trotz des verpassten Sieges nicht unzufrieden: „Wir konnten nochmal den Schalter umlegen, mit Wechseln von der Bank frischen Wind reinbringen und dann auch verdient den Ausgleich machen.“ Für Zündorf gehe es nun darum, „noch ein bisschen mehr PS auf die Straße zu bekommen und nächste Woche in Hürth voll auf Angriff zu gehen“.

Ford Niehl feiert ersten Dreier Nach fünf sieglosen Spielen konnte der CfB Ford Niehl endlich den ersten Saisonsieg einfahren – und das gleich deutlich. Mit 4:0 gewann die Mannschaft von Trainer Jo Sasahara, der Dogan Oymak vertrat, gegen den FC Hürth II und gab damit die rote Laterne an den SC Brühl ab. Schon in der ersten Halbzeit stellte Niehl die Weichen auf Sieg. Innerhalb von nur sieben Minuten trafen Akin Bilgü (33.), Miles Whitfield (38.) und Lennart Friederichs (40.) – der Gegner aus Hürth wirkte nach dieser Druckphase früh geschlagen. In der Nachspielzeit sorgte Yannick Zierden (90.) für den Endstand. Für Trainer Dogan Oymak war es eine Erleichterung: „Endlich hat es geklappt. Das war ein intensives Spiel gegen einen starken Gegner. Diesen Sieg haben wir uns nur durch die richtige Einstellung erarbeitet. Wir waren sehr fleißig gegen den Ball, der Kampfgeist hat gestimmt, und jeder ist bis an seine Grenzen gegangen.“ Oymak: "Zeigt, wie gefestigt wir auftreten" Die Erleichterung über den ersten Erfolg nach wochenlangem Warten war deutlich spürbar. „Heute haben wir endlich unsere Chancen genutzt – das war in den letzten Wochen nicht immer so. Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Zwei Spiele ohne Gegentor, das gibt der Mannschaft enorm viel Selbstvertrauen und zeigt, wie gefestigt wir mittlerweile auftreten“, betonte Oymak. Trotz der Euphorie mahnte der Coach zur Bodenständigkeit: „Der Sieg tut uns richtig gut, aber uns ist auch klar: Wir haben nichts erreicht. Die Saison ist lang, und jetzt gilt es, von Spiel zu Spiel weiter Punkte zu sammeln. Ich liebe diese Truppe, weil sie uns jedes Mal alles zu 100 Prozent zurückgibt. Genau das macht dieses Team aus. Jetzt heißt es weiter hart arbeiten, Schritt für Schritt. Der Weg ist lang, aber ich bin sehr optimistisch: Wir werden es packen.“

Aus 0:3 mach 5:3 – Schwarz-Weiß Köln mit irrer Aufholjagd Was für ein Fußballkrimi in Hoffnungsthal! Der SC Schwarz-Weiß Köln hat nach einer desolaten Anfangsphase Moral bewiesen und einen 0:3-Rückstand in einen 5:3-Auswärtssieg verwandelt. Hoffnungsthal mit Traumstart Schon nach 18 Minuten schien die Partie entschieden: Anton Musculus (6.), Dominik Richartz (12.) und Gian-Luca Sanzone (18.) sorgten für eine komfortable 3:0-Führung des TV Hoffnungsthal. Doch was danach folgte, bezeichnete TV-Sportleiter Maciek Gawlik als inakzeptabel: „Es reicht halt keine gute Halbzeit oder eine ordentliche Halbzeit. Diesmal waren es gute 30 Minuten und dann fehlt es an Einstellung, da muss man ganz ehrlich sein.“ Statt die Führung zu verwalten, verlor Hoffnungsthal völlig den Faden. „Du führst 3:0 gegen einen Gegner, der die Saison bisher einen Punkt geholt hatte. Eigentlich bist du mental klar überlegen. Dann kommst du aus der Halbzeit, hörst das Fußballspielen auf und der Gegner kam mit einem Traumtor zurück ins Spiel“, analysierte Gawlik. Schwarz-Weiß mit Willensleistung Tatsächlich nutzten die Gäste die Schwächephase konsequent aus. Innerhalb von 14 Minuten stellten Justin Raider (51.), Abdoul-Salam Samare (57.) und Mahrio Haneishi (65.) auf 3:3. In der Schlussphase drehte Schwarz-Weiß die Partie endgültig: Antonino Castro (87.) und Francesco Antonucci (88.) schossen den ersten Saisonsieg perfekt. Trainer Sven Müller sprach von einem echten Fußball-Drama: „Nach 18 Minuten lagen wir 0:3 hinten, der Gegner hat uns früh und aggressiv gepresst, wir kamen überhaupt nicht ins Spiel. Aber in der Halbzeit war klar: Das Ding ist noch nicht vorbei. Pascal hat schon kurz vor dem Pausenpfiff gesagt: 'Das gewinnen wir noch, die sind in der zweiten Halbzeit platt.' Diese Überzeugung hat jeder gespürt.“ Und genau diese Energie trug die Mannschaft. „Wir haben das Spiel in die Hand genommen, als Team funktioniert und die Dinge umgesetzt, die wir in der Halbzeit besprochen haben. Jeder hat für den anderen gekämpft. Am Ende wurden wir für unseren Glauben und unseren Einsatz mit dem Sieg belohnt“, so Müller weiter. Ernüchterung bei Hoffnungsthal Während Schwarz-Weiß jubelte, überwog beim TV Frust und Ratlosigkeit. Gawlik fasste es deutlich zusammen: „Wer nach 3:0 nicht aufgibt und so Gas gibt, der hat den Sieg dann auch verdient. Sehr, sehr enttäuschend und deprimierend für uns.“



Heiligenhaus siegt klar – Cinar tritt in Brühl zurück Der SC Brühl hat sein Heimspiel gegen den Heiligenhauser SV mit 0:3 verloren – und verliert kurz darauf auch seinen Trainer. Arif Cinar erklärte nach der Partie seinen sofortigen Rücktritt. In den ersten 45 Minuten war Brühl über weite Strecken die aktivere Mannschaft, verpasste es aber, seine Chancen in Tore umzumünzen. „Wir haben gut angefangen und müssen in Führung gehen. Wir hatten das Spiel voll im Griff und pressen. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir Torchancen“, erklärte Cinar. Stattdessen nutzten die Gäste ihre Möglichkeiten effizienter: Magnus Hahn (69.), Lucas Musculus (85.) und Fabian Burger (90.+2) sorgten für den klaren Auswärtserfolg. Heiligenhauser Bank entscheidet das Spiel HSV-Coach Andy Esins sprach von einem engen Duell, das erst durch die Einwechselspieler kippte: „Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wider und ist zu hoch. Gefühlt war es so, dass die Mannschaft, die das erste Tor schießt, gewinnt. Wir hatten große Probleme in den ersten 30 Minuten, ab der 30. Minute haben wir uns ein Übergewicht erspielt. Letztendlich entschied die Qualität von der Bank.“ Nachwuchsspieler Magnus Hahn traf kurz nach seiner Einwechslung zum 0:1, ehe auch Lucas Musculus und Giuseppe Cardone Akzente setzten. Cinar erklärt Rücktritt Nach Abpfiff trat Arif Cinar als Trainer des SC Brühl zurück. „Ich bin nicht mehr der Trainer von Brühl und zurückgetreten. Das steht aber nicht im Zusammenhang mit den Ergebnissen“, stellte er klar. Zuvor hatte er seinen Abschied eigentlich erst zur Winterpause angekündigt. Der Verein bestätigte den Schritt in einer Mitteilung: Die Entscheidung stehe im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der sportlichen Leitung. Jugendleiter Ganesh Pundt und Sportleiter Michael Hofmann übernehmen vorerst interimsweise. "Arif Cinar hat die Mannschaft mit großem Einsatz betreut und sich stets voll mit dem Verein identifiziert. Wir respektieren seine Entscheidung und wünschen ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute“, so der Vorstand des SC Brühl in einer Mitteilung.

Remis im Topspiel: Jan Wellem mit Last-Minute-Treffer Das Spitzenspiel zwischen dem SSV Jan Wellem und der SpVg Rheindörfer hielt, was es versprach: Intensität, Dramatik und Spannung bis in die Nachspielzeit. Am Ende trennten sich die beiden bis dato ungeschlagenen Teams 1:1 – ein Ergebnis, von dem Deutz 05 profitiert. Die Deutzer überholen beide Kontrahenten und stehen nun auf Rang zwei. Offenes Duell mit Chancen auf beiden Seiten Die Partie begann taktisch geprägt, beide Teams suchten kompakte Staffelungen und setzten immer wieder Nadelstiche. Während Jan Wellem die ein oder andere Großchancen vergab, verteidigten die Gäste kompromisslos und lauerten auf Konter. Trainer Alexander Voigt ärgerte sich nach Abpfiff vor allem über die mangelnde Chancenverwertung: „Wir hatten den fünften, sechsten und siebten Pfosten- bzw. Lattentreffer dieser Saison, dazu noch drei 100-prozentige Chancen. Da müssen wir einfach Kapital draus schlagen.“ Führung kurz vor Schluss – und der späte Ausgleich Als Emre Aydogan in der 85. Minute einen Konter der Rheindörfer perfekt vollendete, sah es nach einem Auswärtssieg für die Gäste aus. Doch in der siebten Minute der Nachspielzeit verwandelte Sascha Marquet einen Foulelfmeter zum 1:1. Für Voigt ein letztlich verdientes Ergebnis: „Wir wollten zum Ende hin das Spiel entscheiden, kassieren das 0:1, aber die Mannschaft ist immer dran geblieben. Der Ausgleich war glücklich vom Zeitpunkt her, aber über das Spiel gesehen verdient.“ Tillmann: „Es steckte auch Topspiel drin“ Rheindörfer-Trainer Sebastian Tillmann sah seine Elf bestätigt: „Es stand Topspiel drauf – und es steckte auch Topspiel drin! Ein Duell auf absolutem Bezirksliga-Topniveau: taktisch diszipliniert, spielerisch stark und bis zum Schluss hochspannend.“ Die späte Szene um den Elfmeter ärgerte ihn jedoch: „Umso bitterer, dass wir in der 97. Minute den Ausgleich hinnehmen müssen – gerade, wenn ursprünglich nur vier Minuten Nachspielzeit angezeigt wurden.“