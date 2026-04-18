„Es spricht nichts dagegen, wenn es torreich wird“

Die Ausgangslage ist eindeutig: Ein Sieg könnte für beide Teams den Sprung in Richtung obere Tabellenplätze bedeuten. Hinter den Top 3 ist das Feld eng zusammengerückt.

Der FC Viktoria Thiede kommt mit einem 1:1 beim TSV Üfingen in die Partie. Trainer Yüksel Altinkaya blickt differenziert auf dieses Spiel zurück: „Ich muss sagen, es war kein schönes Fußballspiel. Es war hochintensiv, es ging hin und her.“ Die äußeren Bedingungen hätten dabei eine zentrale Rolle gespielt: „Wir haben einen spielerischen Ansatz versucht zu wählen, aber das war auf dem Platz wirklich überhaupt nicht möglich. Auf dem Platz von Üfingen ist kein Fußballspiel möglich.“

Stattdessen entwickelte sich eine kampfbetonte Partie: „Es ging nur lang und weit, zweite Bälle. Es war für die vielen Zuschauer, die da waren, kein ansehnliches Spiel.“ Altinkaya beschreibt ein Spiel, geprägt von Intensität und Zweikämpfen: „Es war viel Kampf, viele Zweikämpfe, viele Kopfballduelle, teilweise Pingpong. Es kam kein geregelter Spielfluss zustande.“

Dennoch sah der Trainer Vorteile bei seiner Mannschaft: „Ich glaube, erstmals hatten wir ein bisschen mehr vom Spiel.“ Die Führung durch Öztürk (8.) bewertet er klar: „Wir haben verdient 1:0 geführt. Aus meiner Sicht ein gut herausgespieltes Tor.“

Doch die bekannte Stärke des Gegners machte sich bemerkbar: „Dann hatten wir vorher gewarnt über die Standardstärke von Üfingen. Leider sind sie durch eine Ecke dann zum Ausgleich gekommen.“ Der Treffer von Drabon (32.) stellte letztlich die Weichen für ein Remis, das Altinkaya als leistungsgerecht einordnet: „Ich denke, im Großen und Ganzen hatten wir bis zu 75 Minuten mehr vom Spiel. Aber man muss auch sagen, dass uns in den letzten zehn Minuten die Körner ausgegangen sind. Da hatte Üfingen mehrmals die Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden. Von daher denke ich, es war ein gerechtes Unentschieden.“

Mit Blick auf den kommenden Gegner wird der Ton eindringlicher. „Wieder eine Mannschaft, die eine überragende Offensive hat, die schon 57 Tore geschossen hat. Also wirklich eine Wahnsinns-Offensive.“ Tatsächlich zählt die FG Vienenburg-Wiedelah mit 57 Treffern zu den torgefährlichsten Teams der Liga. Altinkaya formuliert die taktische Marschroute entsprechend präzise: „Das gilt es irgendwie in Schach zu halten. Das heißt, wir müssen defensiv wieder stabil stehen.“

Zugleich sieht er Chancen für die eigene Offensive: „Gleichzeitig hat aber Vienenburg 52 Tore kassiert. Das bedeutet, dass sie in der Defensive auch entsprechend anfällig sind. Deshalb werden wir auch unsere Offensive suchen.“

Die Voraussetzungen für ein intensives Spiel sind damit klar umrissen – auch, weil das Hinspiel deutlich zugunsten der Thieder ausging. Beim 5:2-Erfolg trafen Pramme (6.), Liehr (31.), Atav (61.), Rozajac (79.) und Haka (83.), während Rimbach (29., 85.) doppelt für Vienenburg erfolgreich war.

Die jüngste Form der Gastgeber ist jedoch wechselhaft: Beim 2:4 gegen den KSV Vahdet Salzgitter zeigte sich die Offensivstärke erneut (Tore durch Rimbach und Kubaczak), gleichzeitig aber auch die defensive Anfälligkeit.

All das mündet in eine klare Erwartungshaltung des Thieder Trainers: „Es spricht nichts dagegen, wenn es ein torreiches Spiel wird, wobei wir hoffen, dass das glückliche Ende auf unserer Seite ist.“