"Es spricht auf jeden Fall für den Charakter der Jungs"

Luan Kukic erzielte den entscheidenden Siegtreffer zum 2:1 – Foto: Inge Hartmann

Der FV Ravensburg hat seine starke Phase in der Oberliga Baden-Württemberg fortgesetzt und den FC Denzlingen mit 2:1 besiegt. Vor 493 Zuschauern in der Cteam Arena geriet die Mannschaft von Rahman Soyudogru zunächst früh in Rückstand, zeigte danach aber erneut Widerstandskraft und drehte die Partie in der zweiten Halbzeit. Mit nun 50 Punkten festigte Ravensburg Rang fünf und hielt zugleich den Anschluss an die oberen Tabellenplätze.

Der Beginn verlief aus Ravensburger Sicht unerfreulich. Bereits in der 9. Minute brachte Sandro Rautenberg die Gäste per Foulelfmeter in Führung. In der Folge übernahm der FV zwar die Initiative, blieb im letzten Drittel aber zunächst unpräzise. „Danach hatten wir viel Ballbesitz und konnten uns auch immer wieder gut durchkombinieren. Jedoch war der letzte Ball oft zu ungenau“, sagte Soyudogru zur ersten Hälfte.

Der Wendepunkt lag für den Trainer im veränderten Auftreten seiner Mannschaft nach der Pause. Ravensburg kam mit mehr Druck über die Flügel und fand dadurch zu klareren Offensivaktionen. „In der zweiten Hälfte konnten wir uns öfter über außen durchsetzen“, so Soyudogru. Genau auf diesem Weg fiel auch der Ausgleich: Nesreddin Kenniche traf in der 56. Minute zum 1:1 und stellte damit die Weichen auf eine erneute Aufholjagd.

Nur zehn Minuten später folgte der zweite Ravensburger Treffer. Luan Kukic erzielte in der 66. Minute das 2:1 und drehte damit die Partie endgültig zugunsten des Tabellenfünften. Für Soyudogru war jedoch durchaus noch mehr drin: „Nach der Führung hatten wir einige gute Torchancen und hätten am Ende noch ein, zwei Tore mehr erzielen können. Der Sieg war aus meiner Sicht verdient.“

Ein Sieg für die Moral

Dass Ravensburg erneut nach einem Rückstand gewann, wertet der Trainer auch als Ausdruck einer gewachsenen Mentalität. „Solche Spiele zeigen, dass die Mannschaft stabil ist und an sich glaubt. Rückstände aufzuholen stärkt das Selbstvertrauen und schweißt das Team noch enger zusammen.“ Soyudogru ergänzte mit Blick auf die Saisonentwicklung: „Dass es uns in dieser Saison schon öfter gelungen ist, spricht auf jeden Fall für den Charakter der Jungs.“

Zwischen Nervenbelastung und Zufriedenheit

Für den Trainer selbst bedeuten solche Spielverläufe allerdings auch eine besondere Belastung. Auf die Frage, wie sehr solche Partien seine Nerven strapazieren, antwortete er wie folgt: „Es ist nicht immer einfach an der Außenlinie. Es kostet definitiv viele Nerven :). Am Ende freut man sich natürlich extrem, dass man das Spiel noch gedreht hat.“

Platz fünf gefestigt, Blick nach oben erlaubt

Mit dem Heimsieg hat sich der FV Ravensburg im oberen Tabellenbereich weiter stabilisiert. Platz fünf ist gefestigt, der Abstand auf Platz drei beträgt nur drei Punkte. Soyudogru sieht seine Mannschaft deshalb in einer guten Position. „Wir haben immer daran geglaubt, dass wir oben mitspielen können. Jetzt haben wir uns in eine gute Ausgangsposition gebracht. Es wird nicht einfach, aber wir werden alles daransetzen, die Chance zu nutzen.“

Zuschauer als zusätzlicher Faktor

Die Atmosphäre in der Cteam Arena spielte für Soyudogru erneut eine wichtige Rolle. "Die Unterstützung der Zuschauer gibt der Mannschaft einen zusätzlichen Push. Wenn man merkt, dass die Zuschauer hinter einem stehen, setzt das oft noch einmal zusätzliche Kräfte frei.“